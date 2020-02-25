24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Актриса "Женского квартала" Вера Кекелия беременна: очаровательные фото

- Читати новину українською
Віра Кекелія вагітна первістком / Instagram / @kekeliavera

Украинская певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия готовится впервые стать мамой. Соответствующей новостью артистка поделилась с поклонниками на инстаграм-странице.

Для Веры Кекелии и ее мужа – музыканта Романа Дуды будущий ребенок будет первенцем, поэтому звездные родители не сдерживают своего восторга. Они приняли участие в чувственной фотосессии, на которой можно увидеть округлый живот певицы.

Смотрите также: Дочь Ольги Сумской впервые показала лицо своего ребенка: волшебное фото

Автором съемки выступила фотограф Юлия Лузина, у которой в портфолио немало эротических фотографий. Возможно, именно поэтому Вера Кекелия согласилась обнажиться перед камерой, прикрыв интимные места шифоновой тканью. Нежные фотографии очаровали поклонников артистки.

Самое прекрасное, что со мной и Романом могло произойти. Спасибо,
– лаконично написала Вера Кекелия.

Віра Кекелія вагітна
Вера Кекелия беременна / Instagram / @kekeliavera

Співачка Віра Кекелія вперше стане мамою
Певица Вера Кекелия впервые станет мамой / Instagram / @kekeliavera

В то же время Роман Дуда разместил в сети более скромные снимки с беременной возлюбленной. Для фото Вера Кекелия примерила белоснежное платье, а ее избранник – футболку и черные джинсы.

"Мы с моей прекрасной Верой Кекелия скоро станем папой и мамой", – трогательно подписал снимки он.

Интересно, что пара познакомилась на съемках шоу "Голос страны-7". Уже в октябре 2017 года Вера Кекелия и Роман Дуда решили официально пожениться. Артисты выступали вокалистами развлекательных шоу, а девушка присоединилась к "Женскому кварталу".

Віра Кекелія з Романом Дудою
Вера Кекелия с Романом Дудой / Instagram / @romandudaofficial

Зірка
Звезда "Женского квартала" беременна / Instagram / @romandudaofficial

В "Слуге народа" рассматривают возможность ликвидации Пенсионного фонда: для чего это нужно
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Звездные родители Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:40 Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины
Настя Сукач
24 февраля 15:11 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз
24 февраля 14:15 Что посмотреть в кино на этой неделе: украинский фильм "Черкассы" и байопик об актрисе Сиберг
Марта Вересюк
24 февраля 12:34 "Переводчики": детективный триллер с Ольгой Куриленко
Юлія Ліпенцева
24 февраля 11:13 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук