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Актрису Иванну Сахно госпитализировали из-за коронавируса

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На днях у известной голливудской и украинской актрисы Иванны Сахно диагностировали коронавирус. Сначала звезда была дома на самоизоляции, а теперь сообщила о своей госпитализации.

У Иванны Сахно, известной по роли девушки Джеймса Бонда, 22 марта обнаружили коронавирус. Тест на Covid-19 показал положительный результат. Тогда знаменитость призвала подписчиков оставаться дома. Но уже сегодня она рассказала в инстаграм-сторис о своей госпитализации.

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Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно отнимает здоровье и жизнь людей по всему миру. Ежедневно становится известно о тысячах инфицирований и сотнях смертей от недуга. Среди больных оказываются и звезды мирового шоу-бизнеса.

22-летняя Иванна Сахно рассказала, что симптомы заболевания у нее появлялись не сразу. Она чувствовала боль в спине и легких, было носовое кровотечение и поднялась температура. Однако девушка лечилась дома, находилась на самоизоляции. Теперь она сообщила о госпитализации.

Напоминаю, оставайтесь дома и мойте руки! Эта штука очень неприятная, и я уверена, что вы не хотите ею заразиться, как и те, кто рядом с вами. Я под контролем, обо мне позаботились,
– подписала фото актриса.


Иванну Сахно госпитализировали / Instagram – Stories / @ivannasakhno

Отметим, по состоянию на 23 марта во всем мире подтвердили более 373 000 случаев заражения коронавирусом. Свыше 16 000 человек умерли, больше 101 000 выздоровели. В Украине по состоянию на 24 марта подтвердили 97 случаев инфицирования, 3 из которых летальные. Одному человеку удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Голливуд Кино
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