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Актрису Молли Фицджеральд арестовали за жестокое убийство мамы, – СМИ

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Актрису Моллди Фицджеральд подозревают в убийстве матери / www.dailymail.co.uk

В США арестовали актрису Молли Фицджеральд, которая играла эпизодические роли в голливудских фильмах, в частности, в "Первом мстителе" от студии Marvel. Женщину подозревают в жестоком убийстве матери.

Как сообщают журналисты The Hollywood Reporter, резонансный арест состоялся во вторник, 31 декабря 2019 года. По данным следствия, незадолго до Нового года 38-летняя Молли Фицджеральд наведалась в загородное поместье своей матери в Канзасе. Что заставило актрису наброситься на женщину с ножом, правоохранители не информируют. Однако в полиции уверены: именно Молли безжалостно зарезала свою маму Патрицию и оставила ее тело в доме.

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Кроме этого, на причастность звезды к преступлению указывают и ее ранения. 20 декабря, когда произошло убийство, она обратилась к медикам с ножевыми повреждениями рук. Инсайдеры утверждают: врачи позвонили в милицию, считая, что Молли Фицджеральд стала жертвой нападения и при обороне порезалась.

Сейчас актриса находится в тюрьме. Судьи установили залог в размере 500 тысяч долларов, которые Молли Фицджеральд не может оплатить, чтобы выйти на свободу на время следствия.

Молли Фицджеральд была известна, как актриса эпизодических ролей. Ее часто приглашали на съемки в неперспективные фильмы, однако в 2011 году именно она появилась в фильме Marvel. Роль избранницы Старка в "Первом мстителе" помогла Молли Фицджеральд привлечь внимание продюсеров, ведь во время съемок она не только была актрисой, но и помощницей режиссеров Джо Руссо и Джо Джонстона. Однако завоевать главную роль в фильмах ей не удалось.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Криминальные новости Новости США
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