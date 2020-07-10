10 июля две голливудские красавицы – Джессика Симпсон и София Вергара – празднуют день рождения. Звезды прославились не только яркими ролями, но и благодаря своим пышным формам. Это вдохновило нас вспомнить, какие же красавицы также могут похвастаться большим бюстом.

В своеобразный рейтинг вошли как звездные именинницы и их голливудские коллеги, так и отечественные красавицы. О пышногрудых актрисах и их эротических фото узнавайте в подборке 24 канала.

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София Вергара

10 июля харизматичной Софии Вергаре исполнилось 48 лет. Эта знаменитая красавица уже вошла в кинематограф, как королева юмора. Все потому, что комедии с ее участием – "Упорные мошенники", "Жаркие беглянки", "Повар на колесах", "Блондинка в шоколаде", "Улетный транспорт" и другие – успели рассмешить до слез миллионы киноманов.

Однако не менее успешно София Вергара ведет свой блог в Инстаграме, где охотно щеголяет пышным бюстом и стройной талией. Актриса не скрывает: еще в выпускных классах у нее был 5 размер груди! И это, по словам Вергары, иногда было не даром, а настоящей проблемой.

Джессика Симпсон

Больше всего киноманам запомнились ленты Джессики Симпсон "Блондинка с амбициями", "Кинозвезда в погонах", "Свидание моей мечты", "Секс-гуру". В этих комедиях актриса и певица предстала как типичная блондинка, которая способна проявить свой потенциал в кризисных ситуациях. И, конечно, стереотипно героини Джессики Симпсон сталкиваются с курьезными ситуациями.

В жизни же актриса, как и ее персонажи в кино, не намерена скрывать свою сексуальность. И эти фото звездной именинницы Джессики Симпсон доказывают это.

Памела Андерсон

Но если речь идет о пышногрудых представительниц Голливуда первое имя, которое сразу же вспомнят киноманы – это Памела Андерсон. Ее самой яркой ролью была роль в сериале "Спасатели Малибу", где все зрители могли полюбоваться роскошной фигурой актрисы.

Пышные формы никогда не были поводом для комплексов, поэтому даже в 53 года зажигательная Памела Андерсон с легкостью щеголяет своим обнаженным телом в глянцах и в сети.

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Бейонсе

Все привыкли видеть Бейонсе в образе роскошной поп-дивы. Однако звезда решила реализовать себя и как актриса. "Розовая пантера", "Одержимость", "Девушки мечты", "Кадиллак Рекордс", "Борьба с искушением", "Жизнь как сон" – это далеко не весь список фильмов, в которых снялась знаменитая красавица.

В то же время Бейонсе известна публике не только своей потрясающей карьерой, но и любовью к откровенным платьям, которые подчеркивают ее пышные формы.

Сальма Гаєк

Эта голливудская знаменитость, несомненно, является секс-символом Голливуда. И пышная грудь Сальмы Хайек сыграли в этом не последнюю роль, ведь актриса всегда делает акцент на бюсте. В то же время в школе звезда не имела таких форм, поэтому всегда комплексовала, что другие девушки одевают платья с декольте.

Сейчас на счету Сальмы Хайек – десятки успешных телепроекта, в частности, "Фрида", "Однажды в Мексике", "Бандитки", "После заката", "Телохранитель киллера", "Вечные". Не менее популярен и блог актрисы, где можно найти много пикантных фото в белье или откровенных платьях.

Кейт Аптон

Но если предыдущие пышногрудые звезды уже известны всему миру, то Аптон только начинает свою актерскую карьеру. Модель снялась в фильмах "Другая женщина", "Как украсть небоскреб", "Стоянка" и уже получила титул "Самой красивой звезды мира".

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Надежда Мейхер

Но если говорить об отечественной киноиндустрии, первая пышногрудая красавица, которая приходит в голову – это Надежда Мейхер. И карьера этой талантливой звезды поражает не меньше, чем ее голливудских коллег. Надежда Мейхер получила успех благодаря группе "ВИА Гра", реализовала себя как ведущая и дизайнер, а также сыграла в десятках телепроектах.