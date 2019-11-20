Актрисы "Холодного сердца" получили звезды на Голливудской аллее славы: фото с церемонии

Американские актрисы Идина Мензел и Кристен Белл, которые озвучили персонажей Эльзу и Анну, вместе получили именные награды. Почетная церемония открытия для коллег по съемочной площадке состоялась одновременно вчера, 19 ноября.

Голливудская аллея славы всегда была и остается почетным и желанным местом для тех, кто работает над индустрией развлечений. На ней запечатлены имена знаменитостей и вымышленных персонажей, которые осуществили большой вклад в развитие кинематографа, музыки и телевидения. Со вчерашнего дня бронзовых звезд на Голливудском бульваре, длиной более чем пять километров, стало больше.

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48-летняя Идина Мензел и 39-летняя Кристен Белл вошли в мировую историю кино. Именно их голосами заговорили персонажи мультфильма "Ледяное сердце", который продолжает устанавливать рекордные кассовые сборы. Творения американской кинокомпании Walt Disney Pictures принесло авторам более миллиарда долларов и продолжает восхищать поклонников во всем мире.

Индина Мензел для торжества выбрала роскошное шелковое платье красного цвета. Бывшая актриса театра Кристен Белл появилась на награждении в сдержанном образе: гольфе белого цвета и светлой длинной юбке.



Актрисы Идина Мензел и Кристен Белл на Голливудской аллее славы / Instagram / @ idinamenzel Актрисы Идина Мензел и Кристен Белл на Голливудской аллее славы / Instagram / @ idinamenzel