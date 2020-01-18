Какие актрисы получили Оскар за последние 10 лет: список лауреаток

В конце 2019 года немало изданий делали свои итоги завершающего года десятилетия. Так, за месяц до "Оскара-2020" редакция LifeStyle 24 решила напомнить вам, какие актрисы отличились в мировом кинематографе за последние 10 лет.

После объявления номинантов на "Оскар-2020" весь мир замер в ожидании 9 февраля. Ведь именно тогда Американская академия кинематографических искусств и наук назовет лауреатов 92-й церемонии награждения "Оскар".

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А поскольку именно эта премия станет дебютной в новом десятилетии, редакция LifeStyle 24 решила напомнить вам, какие актрисы и за какие роли получили золотистую статуэтку в течение последних десяти лет.

Актрисы, получившие "Оскар" за последние 10 лет

2010 – Сандра Буллок



Сандра Буллок / Getty Images

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2010" получила актриса Сандра Буллок. Она сыграла главную роль в фильме "Невидимая сторона".

2011 – Натали Портман



Натали Портман / IMDb

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2011" получила актриса Натали Портман. Она сыграла главную роль в фильме "Черный лебедь".

2012 – Мерил Стрип



Мерил Стрип / Getty Images

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2012" получила актриса Мерил Стрип. Она сыграла главную роль в фильме "Железная леди". Добавим, что свой первый "Оскар" актриса получила в 1980 году за роль в фильме "Крамер против Крамера", а второй – в 1983 году за исполнение роли в фильме "Выбор Софи".

2013 – Дженнифер Лоуренс



Дженнифер Лоуренс / IMDb

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2013" получила актриса Дженнифер Лоуренс. Она сыграла главную роль в фильме "Мой парень – псих".

2014 – Кейт Бланшетт



Кейт Бланшетт / IMDb

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2014" получила актриса Кейт Бланшетт. Она сыграла главную роль в фильме "Жасмин". Стоит добавить, что награда для австралийской актрисы была второй. Впервые она получила желаемую статуэтку в 2005 году за второстепенную роль в фильме "Авиатор".

2015 – Джулианна Мур



Джулианна Мур / IMDb

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2015" получила актриса Джулианна Мур. Она сыграла главную роль в фильме "Все еще Элис".

2016 – Бри Ларсон



Бри Ларсон / IMDb

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2016" получила актриса Бри Ларсон. Она сыграла главную роль в фильме "Комната". Это была первая и, по состоянию на 2020 год, последняя ее номинация и победа в премии "Оскар".

2017 – Эмма Стоун



Эмма Стоун / Getty Images

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2017" получила актриса Эмма Стоун. Она сыграла главную роль в фильме "Ла-Ла Ленд".

2018 – Френсис Мак-Дорманд



Френсис Мак-Дорманд / IMDb

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2018" получила актриса Фрэнсис Мак-Дорманд. Она сыграла главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". К слову, в 1997 году известная актриса получила "Оскар" в той же номинации за роль в фильме "Фарго".

2019 – Оливия Колман



Оливия Колман / IMDb

Награду в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии награждения "Оскар-2019" получила актриса Оливия Колман. Она сыграла главную роль в фильме "Фаворитка".

2020 – в ожидании. Уже меньше, чем через месяц мы узнаем, какая актриса получила "Оскар-2020" за "лучшую женскую роль". Сейчас напомним вам номинантов в этой категории.

Лучшая женская роль на "Оскар-2020":

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлет Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

Рэне Зельвегер ("Джуди")