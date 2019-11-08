Актрисы сериала "Друзья" осуществили совместный публичный выход: красноречивые фото

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Актрисы сериала "Друзья"
Актрисы сериала "Друзья" / www.gettyimages.com

25-я годовщина выхода первых серий "Друзей" покорила весь мир. Поэтому к актерам, которые сыграли в сериале главные роли, приковано все внимание СМИ и общественности. На днях знаменитые Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу в который раз порадовали своих поклонников, осуществив совместный публичный выход.

В Голливуде 7 ноября состоялась торжественная церемония награждения Patron of the Artists Awards. Мероприятие организовывала Гильдия киноактеров, поэтому многие знаменитости приняли приглашение и появились на красной дорожке. Однако наибольшее внимание привлек совместный выход звезд сериала "Друзья" – Лизы Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.

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Вероятно, знаменитые подруги обсудили дресс-код перед публичным выходом, ведь на премии они появились в нарядах одной цветовой гаммы. Дженнифер Энистон выбрала платье с серо-белым принтом, Кортни Кокс – прозрачную черную блузу и приталенные брюки, а Лиза Кудроу – платье с бахромой. Актрисы охотно позировали перед десятками камер, демонстрируя особенно дружеские отношения.

Совместное появление звезд сериала "Друзья" не было случайным. Кортни Кокс и Лиза Кудроу пришли поддержать Дженнифер Энистон, которая была номинирована на премию Patron of the Artists Awards. Награду от Гильдии киноактеров она получила за "использование своего творческого и профессионального успеха ради продвижения благотворительных и гуманитарных целей". Дженнифер выступила с вдохновенной речью, в которой не забыла поблагодарить подруг.

Акторки серіалу
Актрисы сериала "Друзья" / Getty Images

Однако это не единственный кадр, который покорил поклонников сериала "Друзья". Перед торжественной церемонией Кортни Кокс встретилась с Мэттью Перри, который играл в сериале ее мужа Чендлера.

Угадайте, с кем я сегодня пошла на обед.... Я знаю! Могла бы я быть более счастливой?
– подписала снимок Кортни Кокс.

На это сообщение мгновенно отреагировали их коллеги по сериалу. "Мэттью! Люблю вас, друзья", – написала Дженнифер Энистон. А Лиза Кудроу отметила, что Кортни Кокс повезло.

Кортні Кокс з Меттью Перрі
Кортни Кокс с Мэттью Перри​ / Instagram / @courteneycoxofficial

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон
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