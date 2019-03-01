Акустика от ТНМК: музыканты везут во Львов эксклюзивную программу

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ТНМК представят эксклюзивную акустическую программу во Львове
ТНМК представят эксклюзивную акустическую программу во Львове / tnmk.com

Группа ТНМК 4 марта с эксклюзивной акустической программой выступит в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове.

ТНМК уже давно завоевал настоящую народную любовь украинской публики.

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Мелодичный хип-хоп, известный речитатив и тексты, наполненные сатирой и верой в будущее.

За 20 лет на сцене "Танки" много экспериментировала со звучанием. За это время участники группы представили сольные проекты, зажигали фестивали и выступали с симфоническим оркестром.

Акустика от ТНМК – это настоящая магия, которую трудно с чем-то сравнить.

Фагот и Фоззи, словно искусные музыкальные гипнотизеры, одинаково мастерски могут завести многотысячную толпу на фестивалях и глубоко проникнуть в сердца каждого слушателя во время камерных "квартирников".

На акустические выступления ТНМК в Киеве билеты раскупили за считанные дни. На концерт 4 марта в одном из лучших театров Украины – имени Марии Заньковецкой во Львове – уже осталось немного пропусков. Тем, кто еще колеблется, стоит поспешить.

ТНМК представят акустическую программу во Львове:

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Теги: Новости Львова Концерты Музыка Новости культуры LifeStyle
Источник: 24 канал
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