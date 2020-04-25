Культовые фильмы с Аль Пачино, которые стоит посмотреть каждому

В субботу, 25 апреля, день рождения празднует голливудский актер Аль Пачино! Знаменитому ловеласу исполнилось 80 лет. Юбилейную дату не могли обойти вниманием журналисты LifeStyle 24, поэтому предлагаем для просмотра фильмы с актером, которые уже стали культовыми.

История успеха Аль Пачино не может не поражать, убежден 24 канал. Один из самых известных актеров Голливуда был родом из бедной семьи итальянских эмигрантов. Его родители развелись, поэтому воспитывали будущую кинозвезду бабушки. Рос Аль Пачино в знаменитом нью-йоркском Бронксе, поэтому неудивительно, что уже в школьном возрасте его родственники переживали, что он или загремит в тюрьму, или умрет от передозировки. Но Аль Пачино сумел преодолеть все трудности и по счастливой случайности стать актером.

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Интересно, что школу харизматичный красавец едва закончил, провалив все экзамены, кроме английского языка. Но это не помешало Аль Пачино договориться об обучении в актерской школе режиссера Ли Страсберга. Именно он увидел незаурядный талант американца и позволил ему впервые выступать на сцене. Уже через 3 года работы Аль Пачино получил премию "Тони" и первую роль в кино. А после этого слава и признание стали неотъемлемыми в его жизни. Сейчас оскароносный Аль Пачино считается культовым актером, а фильмы с ним обречены на успех.

В юбилейный день рождения актера журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 кинолент, которые стоит посмотреть каждому.

"Крестный отец" (1972, 1974, 1990)

Мировую славу Аль Пачино принесла роль в гангстерской драме "Крестный отец", за которую его номинировали на премию "Оскар". В трех фильмах главный герой Майкл Корлеоне переживает большую трансформацию: из привлекательного и честного человека он превращается в безжалостного главу мафии. И в эту роль великолепно вжился Аль Пачино со своим особым актерским стилем и врожденной итальянской харизмой и характером.



Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне / IMDb

"Запах женщины" (1992)

После гангстерских фильмов Аль Пачино согласился на довольно нетипичную для себя роль в киноленте "Запах женщины". Здесь культовый актер сыграл слепого полковника в отставке Фрэнка Слэйда. Он нанимает студента престижной школы на работу сиделки. И парень не знает, что впереди их ждет увлекательное путешествие в Нью-Йорк.

Именно за эту киноленту Аль Пачино получил "Оскар", "Золотой глобус" и премию кинокритиков. Чтобы выглядеть убедительно в кадре, на протяжении нескольких недель актер ходил на танцы, чтобы искусно выполнить танго, которое стало одной из культовых сцен в мировом кинематографе.

Смотрите фрагмент фильма "Запах женщины": видео

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"Адвокат дьявола" (1997)

Эта кинолента вызвала немало обсуждений среди любителей кино, ведь в ней талантливый Аль Пачино сыграл дьявола, который предстал в образе руководителя крупной юридической компании Джона Милтона. Главный герой знакомится с перспективным адвокатом, который только начинает свою карьеру. Иронический, самоуверенный, хитрый интриган начинает учить подопечного и постепенно втягивает юриста и его жену в свою игру.

В фильме "Адвокат дьявола" Аль Пачино сыграл с Киану Ривзом и Шарлиз Терон. Все актеры после выхода киноленты в прокат получили бешеную популярность.



"Адвокат дьявола "с Аль Пачино и Киану Ривзом / Viasat

"Бессонница" (2002)

Фильм "Бессонница", который снял легендарный режиссер Кристофер Нолан, помог Аль Пачино еще больше раскрыть зрителям свой актерский талант. По сюжету, главный герой – американский детектив, который пытается поймать опасного преступника. В ходе расследования умирает напарник Вила Дормера, поэтому он больше не может заснуть, пока не поймает убийцу друга.



"Бессонница" с Аль Пачино / IMDb

"13 друзей Оушена" (2007)

Образ злодея на самом деле очень подходит Аль Пачино. Он с легкостью входит в эту роль и не оставляет зрителям и доли сомнения, что способен на все. Так и в "13 друзьях Оушена" Аль Пачино превратился в собственника крупного казино Лас-Вегаса, который является главным противником целой банды мошенников.

Смотрите трейлер к фильму "13 друзей Оушена": видео

Это далеко не весь список кинолент, которые помогли звездному имениннику получить мировую славу. Каждый фильм с Аль Пачино особый по-своему, поэтому выбрать какой-то один любимый киноманам крайне сложно. И в этом и заключается мастерство актера: даже злодеев он умеет сыграть так, что зрители восхищаются ими, а, казалось бы, неприметных персонажей Аль Пачино с легкостью наделяет харизмой.