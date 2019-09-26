Аль Пачино и Роберт де Ниро появились в первом трейлере к фильму "Ирландец": захватывающее видео

Первый официальный трейлер к фильму "Ирландец", режиссером которого выступил известный американский сценарист и продюсер Мартин Скорсезе, на днях появился в сети. В главных ролях легендарные Аль Пачино и Роберт де Ниро.

Двухминутный видеоролик с фрагментами из фильма "Ирландец" появился на YouTube-канале популярного вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Стоит отметить, что гангстерская драма Мартина Скорсезе станет его первым проектом для американской компании Netflix.

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А еще более захватывающим фактом является то, что сюжет картины основан на реальных событиях. В фильме будет рассказываться о преступнике, а именно наемном убийце Фрэнке Ширане. Роль наемного злодея исполнил 75-летний Роберт де Ниро. Компанию на съемочной площадке легендарному актеру составил не менее культовый артист – 79-летний Аль Пачино. Также в актерский состав фильма "Ирландец" вошли Джо Пеши, сыгравший одного из преступников в двух первых частях "Один дома", и Харви Кейтель.

Стоит отметить, что для создания картины съемочная команда использовала дорогие технологии, чтобы воссоздать реальный облик героев в разном возрасте, начиная от 30 лет, заканчивая 70-ю. Роберт де Ниро, который сыграет убийцу, предстанет молодым в фильме благодаря использованию цифровой обработки. Премьера "Ирландца" в мире запланирована на 27 сентября, однако для пользователей Netflix она будет доступна через два месяца, 27 ноября.

Смотреть трейлер фильма "Ирландец": видео

Смотреть тизер фильма "Ирландец": видео