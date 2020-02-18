Аль Пачино снова одинок: почему его покинула 40-летняя избранница

Голливудский актер Аль Пачино в 79 лет вновь может гордо называть себя холостяком. На днях его избранница Меитал Дохен дала откровенное интервью, в котором рассказала, что они больше не вместе. Актриса не скрывала, что немалая разница в возрасте стала причиной разрыва.

Откровенно о личной жизни она рассказала в новом выпуске израильского издания La'Isha magazine, передает The Daily Mail. По словам Меитал Дохен, главной причиной разрыва стала 39-летняя разница в возрасте. Актриса осознала, что имеет роман с пожилым человеком, поэтому и приняла решение уйти от Аль Пачино.

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Трудно быть вместе с таким старым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой человек. Большая разница в возрасте – это трудно. Поэтому, несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился довольно быстро,

– рассказала она.

Журналисты издания также поинтересовались, оставила ли Меитал Дохен подарки от Аль Пачино. И на этот вопрос актриса ответила, что культовый актер Аль Пачино покупал ей только цветы.

"Как я могу честно сказать, что он не любил тратить на меня деньги? Он только периодически покупал мне цветы", – заявила звезда.

Разрыв не был мучительным ни для Меитал Дохен, ни для Аль Пачино. Бывшая пара оставляла дружеские отношения. А вот актриса, согласно инстаграм-странице, уже наслаждается свободой. В сети она опубликовала пикантное фото, которое лаконично подписала: "Быть свободным".

Впервые о романе Аль Пачино и Меитал Дохан журналисты заговорили осенью 2018 года. Влюбленные решили не афишировать своих отношений, избегая общения с прессой. Однако на красных дорожках Аль Пачино гордо красовался со своей избранницей, не скрывая чувств к ней. Последний раз пара появлялась перед камерами на премьере фильма "Ирландец", что прошла в Лос-Анджелесе в октябре 2019 года.

Аль Пачино всегда выбирал красавиц младше него. До этого романа культовый актер имел отношения с Люсиль Соло – мамой модели Камилы Марроне. Разница в возрасте между ними составляла 36 лет. С ней мужчинна даже хотел впервые пожениться, однако пара решила расстаться. Кроме этого, знаменитому ловеласу приписывали немало романов со звездами. И хоть Аль Пачино ни разу не шел к алтарю, он имеет троих детей – дочь Джулию, и близнецов Антона и Оливию от Беверли Д'Анджело.