Аладдин возвращается: в сети появился официальный трейлер фильма

В сети появился первый официальный трейлер фильма компании Disney "Аладдин", мировая премьера которого отгремит 22 мая.

Первый трейлер опубликован на официальном канале Walt Disney Studios в YouTube 12 марта. Главные роли в фильме сыграли Мена Массуд, Наоми Скотт и Уилл Смит.

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Главным режиссером "Аладдина" выступил талантливый Гай Ричи.

Описание фильма: кинолента рассказывает историю уличного вора Аладдина, который мечтает когда-то жениться на принцессе Жасмин. В это время коварный Джафар отправился на поиски волшебной лампы с Джином. Однако найти тайную пещеру и открыть ее под силу только Аладдину. Поэтому вор становится мишенью для злодея.

Добавим, что в киноленту включены сцены из оригинального мультфильма. К примеру, сказочный полет Аладдина и Жасмин на ковре-самолете.

Фильм Аладдин: смотрите официальный трейлер