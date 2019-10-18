Аласания рассказал, будет ли НОТУ проверять участников Нацотбора относительно концертов в России

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания поделился деталями Национального отбора Евровидения-2020, который состоится в феврале следующего года. По его словам, участников конкурса не будут проверять на наличие выступлений и концертов в России, Крыму и оккупированном Донбассе.

Об этом Зураб Аласания рассказал в комментарии LifeStyle 24. На вопрос, как будет происходить мониторинг заявленных исполнителей в конкурсе, он ответил, что участник или коллектив предварительно должен понимать, на что он соглашается и это уже его ответственность в случае обмана НОТУ.

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Мы не берем на себя функций государства. Мы всего лишь определили условия, на которые человек соглашается, участвуя в конкурсе. Или не соглашается и не участвует в конкурсе. Это наш конкурс, мы его проводим, это мы ставим условия. Ни наказывать, ни преследовать мы не имеем права. Мы не государство,

– заявил глава правления НОТУ.

Зураб Аласания объяснил, что у конкурса есть определенные условия и правила, которые поставили UA: Общественное вещание и телеканал СТБ, на которые участник отбора обязан согласиться, если он планирует представлять Украину на Евровидении-2020.

"Если ты не хочешь при каких-то условиях принимать участие в конкурсе, тогда человек может не брать. Вот и все. А если ты подписал уже договор, пожалуйста, придерживайся его", – добавил представитель Национального отбора в Украине.

В частности он отметил, что если участник или коллектив нарушил договор даже во время конкурса, он будет снят с Национального отбора Евровидения. Относительно выступлений в аннексированном Крыму, Зураб подытожил, что нарушением будет считаться, к примеру, въезд в Автономную Республику Крым из России. Но если исполнитель осуществляет въезд в Крым с территории Украины и обратно – это не является нарушением.

Что известно о Евровидении-2020?Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 государств мира, а организаторы начали создание макета главной сцены. Сейчас известно первых участников на Евровидение-2020: певец Бласа Канто от Испании и группа Hooverphonic от Бельгии. Национальный отбор Евровидения в Украине состоится 8, 15 и 22 февраля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 16 октября по 25 декабря 2019 года.