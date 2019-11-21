Альбом Канье Уэста стал лучшим за десятилетие: кто еще вошел в рейтинг

Американский рэпер Канье Уэст, который недавно начал глубже изучать религию, возглавил список 100 лучших музыкальных альбомов десятилетия. В первую десятку вошли пластинки таких звезд, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие.

По версии именитого издания Billboard, альбом Уэста My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 открыл рейтинг лучших пластинок последнего десятилетия, а сотню закрыл саундтрек Леди Гаги и Брэдли Купера к фильму "Рождение звезды".

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В СМИ отмечают, что последние 10 лет в музыке можно проследить "прорывы инди-рок-музыкантов", а также "слишком большие, чтобы провалиться, поп-блокбастеры, выдающиеся фигуры в хип-хопе и R'n'B и возвращение классических кантри-записей". В частности, в издании напомнили, что в 2010 году в мире музыки пророчили медленное исчезновение такого явления, как музыкальные альбомы. Впрочем, новый рейтинг доказывает обратное.

Канье Уэст – My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010: слушать онлайн

10 лучших альбомов по версии Billboard: