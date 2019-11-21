Альбом Канье Уэста стал лучшим за десятилетие: кто еще вошел в рейтинг

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Альбом Канье Уэста стал лучшим за последние 10 лет / Фото из открытых источников

Американский рэпер Канье Уэст, который недавно начал глубже изучать религию, возглавил список 100 лучших музыкальных альбомов десятилетия. В первую десятку вошли пластинки таких звезд, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие.

По версии именитого издания Billboard, альбом Уэста My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 открыл рейтинг лучших пластинок последнего десятилетия, а сотню закрыл саундтрек Леди Гаги и Брэдли Купера к фильму "Рождение звезды".

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В СМИ отмечают, что последние 10 лет в музыке можно проследить "прорывы инди-рок-музыкантов", а также "слишком большие, чтобы провалиться, поп-блокбастеры, выдающиеся фигуры в хип-хопе и R'n'B и возвращение классических кантри-записей". В частности, в издании напомнили, что в 2010 году в мире музыки пророчили медленное исчезновение такого явления, как музыкальные альбомы. Впрочем, новый рейтинг доказывает обратное.

Канье Уэст – My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010: слушать онлайн

10 лучших альбомов по версии Billboard:

  • Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)
  • Beyonce – Lemonade (2016)
  • Frank Ocean – Channel Orange (2012)
  • Taylor Swift – Red (2012)
  • Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly (2016)
  • Kacey Musgraves – Golden Hour (2018)
  • Rihanna – Anti (2016)
  • Ariana Grande – Thank U Next (2019)
  • Robyn – Body Talk (2010)
  • Adele – 21 (2011)
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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Музыка Канье Вест рейтинги
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