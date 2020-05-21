Александр Педан рассказал историю из детства о вышиванке: яркие архивные фото

Популярный украинский телеведущий Александр Педан присоединился к числу звезд шоу-бизнеса, которые поздравили украинцев с Днем вышиванки. Он рассказал, почему любит этот праздник и поделился интересными архивными фотографиями.

21 мая особенный день ​​для нашего народа. Именно тогда на улицах можно увидеть множество разнообразных вышиванок, а ленты в социальных сетях наполнены невероятно красивыми и яркими фотографиями. Демонстрируют свои национальные наряды и знаменитости. Не остался в стороне и Александр Педан, который на своей странице в инстаграме поделился личной историей.

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История с детства

Ведущий признался, что в детстве в течение 11 лет был членом украинского народного коллектива "Подолье", что в городе Хмельницком. Его отец был руководителем этого ансамбля и они постоянно выступали в вышитых костюмах.

Известно, что каждый регион Украины имеет свой аутентичный орнамент, поэтому вышиванки разных областей отличаются. Это также дает возможность распознать, кто откуда.

Александр рассказал, что во время выступлений на фестивалях за рубежом они представляли Украину именно в вышиванках. Еще тогда он заметил, что люди из разных стран охотно надевают свои национальные костюмы и гордятся этим.

Видел подобное во Франции, Грузии, Испании, Португалии, в Японии часто. С тех пор понял, что это очень правильно и круто!

– поделился Педан.

Ведущий также выложил серию фотографий, где он изображен с мексиканскими танцорами в национальных костюмах.

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Александр Педан рассказал о вышиванке

Александр отметил, что любовь к вышиванки и ее день – это никакая не "шароварщина", а праздник, который символизирует связь с предками через народные традиции. Он отметил, что вышивка всегда была символом Украины. Сейчас она немного модернизирована, однако ее суть остается неизменной.

Возможно, кто-то не знает, но по официальному дресс-коду даже на black tie (когда ты идешь на какие-то официальные мероприятия, которые происходят в министерствах, посольствах) ты можешь надеть черный костюм со смокингом для мужчины и вечернее платье для женщин, или имеешь право нарядиться в национальный украинский костюм: вышиванку или вышитое платье,

– рассказал ведущий.

Завершил свое сообщение, поздравив всех с прекрасным праздником.