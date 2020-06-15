Норвежский скрипач и победитель Евровидения-2009 недавно признался, что на протяжении 11 лет зависел от снотворных и антидепрессантов. Александру Рыбаку удалось побороть зависимость после реабилитации, однако артист наконец-то решился признаться, что стало причиной применения препаратов.

Откровенное признание музыкант сделал на личной странице в инстаграме. Он рассказал, что период реабилитации был для него чрезвычайно сложным. Александру Рыбаку каждый день приходилось бороться с головной болью, галлюцинациями и просыпаться в холодном поту после ночных кошмаров.

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Все эти испытания уже позади. Сейчас впервые за 11 лет скрипач и певец засыпает без снотворных. Причиной зависимости от препаратов он называет свою чрезмерную уязвимость, которая характерна для него с самого детства. Он вспомнил, что первый просмотр выпуска новостей повлиял на него так сильно, что он не мог ни спать, ни говорить несколько дней. Однако в жизни Александра Рыбака все же был случай, который сделал его более чувствительным и склонным к тревоге.

В 14 лет мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда изменило мою нервную систему. Моя первая любовь, мой первый фильм ужасов – все эти эмоции лишали меня сна,

– вспомнил Рыбак.

Победитель Евровидения-2009 признался, что именно во время международного конкурса он регулярно употреблял снотворные и антидепрессанты, которые вызвали зависимость, а с годами дозы становились все больше.

Сейчасу Александра Рыбака другой ритуал, которым навеевает сон. Он садится за фортепиано и играет до тех пор, пока не захочет спать. Артист советует всем поклонникам найти свое "счастливое место", которое поможет быстрее уснуть. Он также отмечает, что стоит избавиться от привычки смотреть Netflix перед сном.