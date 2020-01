Александр Божик сыграл сразу два концерта во Львове: чем запомнится выступление скрипача

Выдающийся украинский музыкант Александр Божик в начале 2020 года дал два концерта за один вечер во Львове. Событие состоялось во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой и собрало полные залы гостей.

Два концерта состоялись в течение одного вечера 3 января, где публику развлекал и очаровывал не только скрипач Александр Божик, но и рок-оркестр, гитарист и жена виртуоза Юлия Божик. Последняя, ​​по словам скрипача, является его советчицей, музыкальным продюсером и арт-директором. Кроме концертов, супруги создали новый ютуб-проект "Bozhyk Duo", в котором выкладывают свои лучшие каверы на мировые хиты и собственные композиции. Последней из работ стали украинские колядки в сопровождении скрипки и фортепиано.

Александр Божик и Юлия Божик "Bozhyk Duo" – украинские колядки: видео

Почти перед каждым выступлением Александр Божик обращался к публике в зале с небольшим вступлением, чтобы разогреть интерес зрителей к следующей композиции. А таких было немало – начиная от "Щедрик", авторского хита "Do not Stop", необычного звучания песни "Охрана, отмена" Jerry Heil, кавера на звезду мира Адель и ее песни "Hello" и заканчивая новым взглядом на песню украинской группы "Без Обмежень" "Зорі запалали", хитом американцев Imagine Dragons "Believer" и миксом AC/DC, Apocalyptica и Queen.



Александр Божик дал два концерта подряд во Львове / Фото: Романа Метельского



Александр Божик во Львове / Фото: Романа Метельского

Некоторые из музыкальных композиций были дополнены выступлениями женской танцевальной группы, а особый восторг у зрителей вызвал выход Божика в зал, где он не только выполнял собственные хиты среди людей, но и привлекал к игре своих поклонников, шутя, что "Каждый в этом зале – скрипач". Не забыл и украинский рекордсмен о своем главном номере вечера – исполнение хита сразу на трех скрипках с помощью только двух смычков. Это выступление ждали чуть ли не все зрители в зале Львовской оперы.



Скрипач-виртуоз Александр Божик / Фото: Романа Метельского



"Танго" от Александра Божика во Львове / Фото: Романа Метельского



И главный номер вечера – игра на трех скрипках одновременно / Фото: Романа Метельского

В конце концерта Александр Божик подчеркнул, что целью их концертов часто является благотворительность, поэтому он попросил всех неравнодушных спасти жизнь его друга-музыканта Петра Чайковского, который сейчас борется за жизнь, пожертвовав средства в ящики волонтеров.