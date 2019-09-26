Александр Педан признался, почему не ведет проекты с Сергеем Притулой

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Александр Педан и Сергей Притула
Александр Педан и Сергей Притула / Фото из открытых источников

Украинский ведущий Александр Педан стал гостем популярного шоу "Слава+", где рассказал об особенностях своей работы и моментах за кадром. Он также объяснил, почему теперь не работает в паре с другим коллегой – Сергеем Притулой.

На вопрос одной из подписчиц проекта на "Люкс ФМ", как Педану работается с Сергеем Притулой и почему он не зовет ведущего для съемок в личном блоге, тот ответил неохотно. Педан шутливо сказал, что его коллегу надо долго упрашивать и добавил, что у Притулы мегаплотный график, в котором удобное для обоих время будут выбирать не менее 10 лет.

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Притула – альфа-самец, ему тяжело, и он не любит работать в паре. Мы много работали вместе, но я не хотел бы быть "возле Притулы". Зачем мне это? У меня своя жизнь и свои проекты,
– подчеркнул Александр.

Мужчина также вспомнил и свою работу за кадром в шоу "Кто сверху", через которую должен был пройти.

"Сначала я себя даже называл не соведущим, а "просто голос", бил на жалость, можно сказать. А так я работаю онлайн с парнями и мне за кадром даже очень хорошо. Я сижу в трусах и майке, с попкорном, и работаю. Кайфовая работа!"– добавил ведущий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

 

Еще больше интересной и эксклюзивной информации о семье и популярности узнайте в полном выпуске шоу "Слава+".

Смотрите выпуск с Александром Педаном на "Слава+":

 

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Теги: LifeStyle Сергей Притула
Источник: LifeStyle 24
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