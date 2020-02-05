24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Александр Положинский покинул "Тартак": история легендарной группы

75 Читати новину українською
Группа "Тартак" / Facebook / Александр Положинский

Лидер легендарной украинской группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что покидает коллектив. LifeStyle 24 подготовил для вас историю группы. Поэтому каким был творческий путь украинских музыкантов – читайте дальше.

Группа "Тартак" была создана в 1996 году. Тогда она приняла участие в фестивале "Червона Рута", где победила. "Тартак" стал лауреатом 1-й премии в жанре танцевальной музыки.

Читайте также: Александр Положинский больше не будет выступать с группой "Тартак": видеообращение к поклонникам

В начале 1998 года "Тартак" отправился в свой первый всеукраинский тур. После гастролей коллективу запретили выступать на открытых площадках Киева. Позже коллектив вынужденно покинул Василий Зинкевич-младший. Вскоре под опеку их взял продюсер Алексей Яковлев. Пока группа была без наставника, Сашко Положинский успел поработать ведущим хит-парада "12-2", выходившего на радио "Проминь", и побывать ведущим на Biz-Tv, а впоследствии на ICTV – в хит-параде "Русские Горки". Именно благодаря такой работе Александра группа стала более узнаваемой.

В 2002 году вышел дебютный альбом "Демо графічний вибух". На 5 песен, которые вошли в этот альбом, были отсняты видеоклипы. Впоследствии "Тартак" начали приглашать на все крупнейшие фестивали страны, на некоторых группа была хедлайнером.

В 2003 году вышел второй альбом группы "Система нервів", в который вошли 17 песен. Приняли участие в записи этих треков Катя Chilly, группы ТНМК, DE SHIFER, Фактично самі, Мотор'ролла, дуэт Свитязь и другие. К трем песням были отсняты видеоклипы, режиссером которых стал Виктор Придувалов.

В июне 2004 года мир услышал третий альбом группы "Музичний Лист Щастя", состоящий из 15 композиций.

В 2005 году "Тартак" дал последний концерт в Киеве в старом составе. Тогда Андрей "Муха" и ди-джей Валик оставили группу и начали работу в коллективе "Бумбокс". В апреле к "Тартаку" присоединился гитарист Антон Егоров.

2005 год принес группе не только изменения в коллективе, но и новый альбом "Гуляйгород" и альбом ремиксов "Перший комерційний".

К написанию четвертого альбома группу натолкнуло предложение Олега Скрипки выступить на фестивале "Країна Мрій 2005". Для этого они подготовили специальную фестивальную программу вместе с группой "Гуляйгород", с которой выступали в Украине и Польше.

В поддержку сборной Украины по футболу на Чемпионате мира в 2006 году "Тартак" написал песню "Україно, забивай!", на которую потом сняли клип.

Летом 2006 года группа выпустила диск со своей музыкальной историей. На нем были все 4 альбома и 1 альбом ремиксов.

Читайте также: 10 самых известных хитов "Тартака", на которых выросли поколения украинцев

В конце осени 2006 года группа отмечала 10-летие своей работы. К этой дате сначала запустили обновленный сайт "Тартак", а позже вышел новый альбом "Сльози Та Соплі".

Особую популярность приобрели песня и клип, посвященные бойцам УПА, под названием "Не кажучи нікому", которые "Тартак" выпустил в 2007 году.

1 января 2010 года группа порадовала поклонников новым альбомом "Опір матеріалів", который позже получил премию "Непопса" в номинации "Лучшая пластинка года".

В альбом "Сімка", презентованный в 2012 году, вошло 12 песен, на 6 из которых сняли клипы.

В 2014 году Сашко Положинский начал проект "Бувье". У этого проекта есть альбом и несколько синглов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Був'є (@boovyeah)

Уже в 2015 году "Тартак" объявил о выходе нового альбома "Ввічність"  и подготовке к туру в честь 20-летия группы.

2017 год отличился для "Тартака" выходом альбома "АнТАРТАКтида Частина Друга", а в 2018 году представили десятый альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша".

7 декабря 2019 года "Тартак" отметил свое 23-летие на сцене, сыграв концерт в Киеве.

Всего на счету группы 10 студийных альбомов, сотни концертов и огромная аудитория поклонников, которые верят, что музыка легендарного "Тартака" будет жить в любое время и при любых обстоятельствах.

 

Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома
сегодня
25254
Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости Украины LifeStyle Сашко Положинский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:38 10 самых известных хитов "Тартак", на которых выросли поколения украинцев
Уляна Журба 47
сегодня 17:44 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 17492
сегодня 16:59 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 3844
сегодня 13:20 Какие актрисы получили Оскар за последние 10 лет: список лауреаток
Марта Вересюк 412
сегодня 11:32 Актеры, получившие Оскар за последние 10 лет: список
Марта Вересюк 448
Новости
Больше новостей
Залиште відгук