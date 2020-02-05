Александр Положинский покинул "Тартак": история легендарной группы

Лидер легендарной украинской группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что покидает коллектив. LifeStyle 24 подготовил для вас историю группы. Поэтому каким был творческий путь украинских музыкантов – читайте дальше.

Группа "Тартак" была создана в 1996 году. Тогда она приняла участие в фестивале "Червона Рута", где победила. "Тартак" стал лауреатом 1-й премии в жанре танцевальной музыки.

Читайте также: Александр Положинский больше не будет выступать с группой "Тартак": видеообращение к поклонникам

В начале 1998 года "Тартак" отправился в свой первый всеукраинский тур. После гастролей коллективу запретили выступать на открытых площадках Киева. Позже коллектив вынужденно покинул Василий Зинкевич-младший. Вскоре под опеку их взял продюсер Алексей Яковлев. Пока группа была без наставника, Сашко Положинский успел поработать ведущим хит-парада "12-2", выходившего на радио "Проминь", и побывать ведущим на Biz-Tv, а впоследствии на ICTV – в хит-параде "Русские Горки". Именно благодаря такой работе Александра группа стала более узнаваемой.

В 2002 году вышел дебютный альбом "Демо графічний вибух". На 5 песен, которые вошли в этот альбом, были отсняты видеоклипы. Впоследствии "Тартак" начали приглашать на все крупнейшие фестивали страны, на некоторых группа была хедлайнером.

В 2003 году вышел второй альбом группы "Система нервів", в который вошли 17 песен. Приняли участие в записи этих треков Катя Chilly, группы ТНМК, DE SHIFER, Фактично самі, Мотор'ролла, дуэт Свитязь и другие. К трем песням были отсняты видеоклипы, режиссером которых стал Виктор Придувалов.

В июне 2004 года мир услышал третий альбом группы "Музичний Лист Щастя", состоящий из 15 композиций.

В 2005 году "Тартак" дал последний концерт в Киеве в старом составе. Тогда Андрей "Муха" и ди-джей Валик оставили группу и начали работу в коллективе "Бумбокс". В апреле к "Тартаку" присоединился гитарист Антон Егоров.

2005 год принес группе не только изменения в коллективе, но и новый альбом "Гуляйгород" и альбом ремиксов "Перший комерційний".

К написанию четвертого альбома группу натолкнуло предложение Олега Скрипки выступить на фестивале "Країна Мрій 2005". Для этого они подготовили специальную фестивальную программу вместе с группой "Гуляйгород", с которой выступали в Украине и Польше.

В поддержку сборной Украины по футболу на Чемпионате мира в 2006 году "Тартак" написал песню "Україно, забивай!", на которую потом сняли клип.

Летом 2006 года группа выпустила диск со своей музыкальной историей. На нем были все 4 альбома и 1 альбом ремиксов.

Читайте также: 10 самых известных хитов "Тартака", на которых выросли поколения украинцев

В конце осени 2006 года группа отмечала 10-летие своей работы. К этой дате сначала запустили обновленный сайт "Тартак", а позже вышел новый альбом "Сльози Та Соплі".

Особую популярность приобрели песня и клип, посвященные бойцам УПА, под названием "Не кажучи нікому", которые "Тартак" выпустил в 2007 году.

1 января 2010 года группа порадовала поклонников новым альбомом "Опір матеріалів", который позже получил премию "Непопса" в номинации "Лучшая пластинка года".

В альбом "Сімка", презентованный в 2012 году, вошло 12 песен, на 6 из которых сняли клипы.

В 2014 году Сашко Положинский начал проект "Бувье". У этого проекта есть альбом и несколько синглов.

Уже в 2015 году "Тартак" объявил о выходе нового альбома "Ввічність" и подготовке к туру в честь 20-летия группы.

2017 год отличился для "Тартака" выходом альбома "АнТАРТАКтида Частина Друга", а в 2018 году представили десятый альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша".

7 декабря 2019 года "Тартак" отметил свое 23-летие на сцене, сыграв концерт в Киеве.

Всего на счету группы 10 студийных альбомов, сотни концертов и огромная аудитория поклонников, которые верят, что музыка легендарного "Тартака" будет жить в любое время и при любых обстоятельствах.