Александр Положинский больше не будет выступать с группой "Тартак": видеообращение к поклонникам

Известный украинский певец, лидер группы "Тартак" и проекта "Бувье" принял решение отойти от творчества. Он поблагодарил поклонников за те годы, которые они были вместе с ним, и попросил у них и коллектива прощения.

Александр Положинский заявил, что покидает группу "Тартак" и проект "Бувье". На своей странице в фейсбуке он опубликовал видео, на котором рассказал о своем решении и попросил не беспокоить его вопросами по этому поводу.

Читайте также: Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников

Артист признается, что ему тяжело сообщать об этом поклонникам и коллегам по коллективу, однако он вынужден сделать такой шаг. Александр не назвал причины его выхода из групп, но подчеркнул, что на этом жизнь не заканчивается. Он отметил, что, возможно, когда-нибудь сможет рассказать, что привело его к такому поступку, однако сейчас он просто благодарит всех, кто был рядом с ним и поддерживал.

Такие видосы не только трудно записывать, но и просматривать, чтобы понять, нормально ли хоть сказал. Но что тут скажешь? Это трудно и больно, но как чувствую, так поступаю и говорю. Спасибо всем за все хорошее, за любовь и поддержку! Еще раз прошу не беспокоить меня вопросами, может, когда-то сам смогу и захочу все объяснить. А пока так. Извините!

– написал Положинский под роликом.

Поклонники группы "Тартак" делятся своими впечатлениями от такого известия. Они расстроены заявлением своего любимца, однако уважают его решение и уверены, что совсем скоро услышат его новое творчество, а песни "Тартака" будут жить всегда.

Отметим, Александра Положинского допрашивали в качестве свидетеля по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. На своей странице в фейсбуке Саша отметил, что рассказал все, что знал и есть надежда, что виновных найдут и накажут. Известно, что Положинский должен свидетельствовать в этом деле ёще раз.

Что известно о группе "Тартак"?"Тартак" — украинская рэпкор-группа, основанная в Луцке в 1996 году. Лидером группы стал Александр Положинский. Именно в 1996 году созданный проект принял участие в отборочном туре фестиваля "Червона Рута", на котором вскоре победил. Презентовав на фестивале песни"О-ля-ля", "Подаруй Мені Кохання" та "Божевільні Танці", Тартак стал лауреатом 1-й премии в жанре танцевальной музыки. Тогда и началась творческая карьера "Тартака". Кроме Александра Положинского, в коллективе также играют Антон Егоров (гитара), Ярослав Вильчик (барабаны), Денис Левченко (бас). Из года в год группа становилась все более популярной и востребованной. "Тартак" долгие годы были одними из самых ожидаемых гостей многих фестивалей. По состоянию на 2019 год группа выпустила 10 альбомов.