Александр Пономарев готовит творческую коллаборацию с Олегом Винником: первые детали

Украинский певец Александр Пономарев готовится презентовать новый проект, который создал в коллаборации с Олегом Винником. Артисты признались, что это станет своеобразным подарком поклонницам на 8 марта.

Известно, что презентация состоится 28 февраля и будет посвящена Международному дню женщин. Название долгожданного проекта Александра Пономарева и Олега Винника созвучно с химическим термином – СО2, который означает углекислый газ. По словам авторов, такая коллаборация по-новому раскроет творчество обоих артистов и станет настоящим сюрпризом для их поклонниц.

Смотрите также: Александр Пономарев снял клип с обольстительной моделью: видео

Александр Пономарев и Олег Винник исполнят хиты друг друга. Каждую песню вокалисты решили записывать с первого дубля и только вживую, чтобы передать в записи все эмоции. Артисты планируют создать серию черно-белых роликов, акцентируя внимание не на себе, а на музыке.

С Олегом мы дружим очень давно, поэтому именно с ним я и решил записать первую коллаборацию в рамках моего проекта. Думаю, всех удивит новое звучание уже всем известных песен. Такой неожиданный и общий подарок мы приготовили для всех женщин!

– рассказал Александр Пономарев.

Какие именно треки войдут в такой неожиданный проект, пока неизвестно. Однако Олег Винник тоже не сдерживал восторга от сотрудничества с Александром Пономаревым.

"Я очень насладился таким звучанием своей песни, абсолютно для меня непривычным. Это правда круто, очень круто!" – добавил он.

Поклонницы Александра Пономарева и Олега Винника уже имели возможность услышать дуэтную запись певцов. На новогодне-рождественские праздники артисты презентовали перепев знаменитой колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Они привлекли к сотрудничеству бэк-вокалистку Таюне, которая поразила меломанов своим вокалом.

Смотрите запись Александра Пономарева, Таюне и Олега Винника – "Добрий вечір тобі, пане господарю!": видео