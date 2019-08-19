Александр Пономарев обвинил американского певца в плагиате песни "Варто чи ні": видео

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Александр Пономарев
Александр Пономарев / Facebook / @saspon

Украинский эстрадный певец Александр Пономарев обвинил американского артиста Артуро Черезо в плагиате его популярной песни "Варто чи ні"".

Об этом Александр сообщил на своей странице в Facebook. Известно, что композицию "Варто чи ні" Пономарев выпустил еще в 2004 году. А в ноябре 2018 в YouTube вышла песня Invisible американского певца Артуро Черезо.

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Александр Пономарев случайно узнал на днях о краже своей песни и признался, что он шокирован.

Хочет украсть песню мою американец с компаниями! Уже второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, потому что качество предыдущей версии было не лучшим и после этого началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе"! Конечно буду загонять этих воров за синие облака, но... сам прецедент, я в шоке (о комментарии в YouTube вообще молчу),
– заявил украинский исполнитель и автор песни.

Артуро Черезе – Invisible: слушайте песню

Александр Пономарев – Варто чи ні (Я люблю тільки тебе): слушайте оригинал песни

Интернет-юзеры не умолчали также и в комментариях массово начали обвинять американского исполнителя в плагиате.


Комментарии / Скриншот

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Скандал Музыка Пономарьов Александр Сергеевич
Источник: LifeStyle 24
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