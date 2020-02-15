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Александр Пономарев снял клип с обольстительной моделью: видео

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Александр Пономарев презентовал песню "Щастя неземне" / Instagram / @ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев перед Днем святого Валентина решил сделать сюрприз для поклонников. В сети он опубликовал эффектный клип к песне "Щастя неземне".

Как известно, многие артисты ожидают Дня влюбленных, чтобы не только поздравить сторонников, но и презентовать новые работы. Лирические треки один за другим появились на ютуб каналах звезд. Такой тенденции следовал и Александр Пономарев. За день до романтичного праздника он презентовал клип авторской песни "Щастя неземне".

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К лирической композиции Александр Пономарев решил не придумывать сложных сюжетов, предпочтя классический ролик, снятый на экзотическом пляже. Кроме самого артиста, в видео появилась очаровательная брюнетка, которая охотно примерила светлый купальник и довольно соблазнительно позировала перед камерой. Она сыграла возлюбленную Александра Пономарева, которой он с помощью романтической песни признавался в чувствах.

Я не могу все забрать на море, поэтому решил притянуть море к вам, чтобы добавить больше ярких красок с этого невероятной частички Земли в наш февраль за окном! Хорошего настроения всем влюбленным сейчас и в будущем!
– прокомментировал клип Александр Пономарев.

А в сети предположили, что новый роман вдохновил 46-летнего артиста на создание романтической песни. Имя своей избранницы Александр Пономарев тщательно скрывает, что вызывает еще больший интерес у общественности. Слухи об отношениях певца прокомментировала его бывшая жена Виктория Мартынюк. Она заявила, что Александр Пономарев имеет гражданскую жену, с которой она и ее сын наладили дружеские отношения.

Смотрите новый клип Александра Пономарева к песне "Щастя неземне": видео

Александр Пономарев – "Щастя неземне": текст песни

Ніч теплою стань і обійми її
Ті що я люблю очі мов дві зорі
Нас обіймає теплом наш лагідний вітер
Як же тебе я люблю

Приспів: 

А я не вірю до сих пір у своє щастя неземне
А я не вірю до сіх пір що любиш любиш ти мене
А я повірю лиш тоді у своє щастя неземне
А я повірю лиш тоді як поцілуєш ти мене

Мить саме ця мить ти її лиш відчуй
І серцем влови не відпускай рятуй
Знов обіймає теплом наш лагідний вітер
Як же тебе я люблю

Приспів

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные романы Музыка
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