Александра Клитина, которую уволили с должности заместителя министра инфраструктуры, 30 июня поразила заявлением – женщина решила создать собственную партию под названием "Украина против коррупционеров". Журналисты LifeStyle 24 просмотрели фотографии Клитиной в соцсети инстаграм и узнали много интересного из жизни экс-чиновницы.

Видеообращение об объявлении партии Александра Клитина записала в весьма неординарный способ – в соблазнительном красном купальнике. Она подчеркнула, что цель политсилы – "разобраться наконец с этими политическими проститутами", поскольку "на этих идиотов в штанах точно надежды нет".

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Клитина заявила, что создает партию "Украина против коррупции": видео

После заявления Александры Клитиной, которая, по слухам, якобы получила свою последнюю должность "через постель", украинцы начали активно интересоваться женщиной, поэтому 24 канал собрал пикантные фото с инстаграм-страницы политка. В профиле можно увидеть немало фотографий с путешествий, где женщина загорает на пляже. Также экс-чиновница публикует фотографии с якобы своим сыном, и некоторым СМИ даже удалось получить фото из Крыма, датированное 2015 годом.

Горячие фото Александры Клитиной



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina

Интересно Клитина создает свою партию: биография чиновницы, которую уволили после интим-скандала



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina



Александра Клитин​а / Фото: "Обозреватель"



Александра Клитин​а / Фото: "Обозреватель"



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina



Александра Клитин​а / Фото: "Обозреватель"



Александра Клитин​а / Instagram / @aklitina



Александра Клитин​а (слева) в Криму в 2015 году / Instagram / @aklitina anielapetrache