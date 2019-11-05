Александра Грант – любимая Киану Ривза: что о ней известно

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Кто такая Александра Грант - любимая Киану Ривза, что о ней известно
Киану Ривз та Александра Грант / Getty Imagies

Канадский актер Киану Ривз после многих лет одиночества встретил свою любимую половинку. Ею стала 46-летняя скульптор и художница из Лос-Анджелеса Александра Грант. Женщина сразу привлекла к себе внимание многих поклонников актера и стала объектом для обсуждения.

Киану Ривз без преувеличения является любимцем миллионной армии, которая обожает его фильмы и тщательно следит за личной жизнью. Актер никогда не попадал в скандальные ситуации, а значительную часть своих средств он отдает на благотворительность.

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Избранница Киану Ривза не похожа на других звезд, ведь отличается своей оригинальной внешностью, поэтому в сети ей приписали "нестандартность". Впервые пару заметили в 2018 году во время ужина на светском мероприятии. С тех пор пару довольно часто замечают на различных вечеринках.

Несмотря на то, что Киану не любит светские выходы, на фото с новой избранницей он выглядит счастливым и улыбающимся. Александра тоже не отводит взгляда от любимого. Вместе они выглядят достаточно органичной и милой парой.

Кіану Рівз та Олександра Грант
Киану Ривз и Александра Грант

Кіану Рівз зі своєю дівчиною
Киану Ривз со своей девушкой

Кстати, Кивз еще никогда не был женат. Кто знает, возможно именно сейчас актер созрел к этому важному шагу, ведь с личной жизнью у него складывалось все не лучшим образом.

В 1998 году Ривз начал встречался с актрисой Дженнифер Сайм. Через год у пары родилась девочка, однако молодую пару постигло горе. В утробе матери плод был мертв. 2 апреля 2001 28-летняя Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе, после этого несчастного случая Киану Ривз больше ни с кем не видели.

Новые отношения у актера с Александрой Грант зародились во время написания книги "Ode to Happiness", которая вышла в 2011 году. Через несколько лет они снова встретились, чтобы основать небольшое издательство.

Закохані видали спільну книгу
Влюбленные выдали совместную книгу

Известно, что художница Александра Грант кроме издания книги, сняла также документальный фильм "Taking Lena Home". Фильм рассказывает о возвращении похищенного надгробного могильника в Небраске.

Грант основала благотворительный проект grantLOVE (www.grantlove.com), который производит и продает оригинальные произведения искусства и издания, чтобы принести пользу художественным проектам и некоммерческому искусству. Инстаграм женщины наполнен художественными фотографиями. Судя по всему, она любит то, чем занимается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fun photo from last night's celebration of @lotuslandgarden with @kateandlauramulleavy #lotuslandcelebrates

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cedric! @lowellryanprojects : @virginiamartinsen. #borntolove

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you @shananys for the great questions! via @laweekly and via @manfredigioacchini. ・・・ #meetanartistmonday at the @laweekly is @alexandragrantstudio ️ A visual artist with an interdisciplinary love of language, specifically the written word. Across paintings, sculpture, photography, installations, and publishing, she evinces a painter’s love of text and an author’s love of images. Grant shows a new series of large-scale, intensely textured and prismatically colored mixed media paintings based on the story of Antigone at @lowellryanprojects in West Adams on June 1st. #laweekly @xartistsbooks #lovehouse #antigone ️️️ https://www.laweekly.com/arts/meet-an-artist-monday-alexandra-grant-10154587 ️️️

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Кино
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