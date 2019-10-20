Александра Кучеренко призналась, планирует ли пополнение в семье с Дмитрием Комаровым

Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров тайно женился на журналистке и модели Александре Кучеренко в июне 2019 года. Сейчас ведущий отправился в очередную экспедицию, а Саша вернулась из Парижа, где снималась в рекламных кампейнах. В новом интервью девушка раскрыла больше интимных подробностей отношений с мужем-путешественником.

В интервью с Екатериной Осадчей для "Светской жизни" Александра Кучеренко ответила на вопрос, планируют ли они с Дмитрием пополнение в семье.

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"Мы хотим, чтобы наша семья была большой и планируем, конечно, детей. А как мы будем создавать нашу семью, мы посмотрим", – сказала модель.

Также девушка призналась, что не видела Комарова более месяца, ведь мужчина в экспедиции. Но Александра убеждает, что расстояние не является сильно ощутимым, так как они постоянно на связи.

Даже я уже привыкла чуть раньше просыпаться, чтобы пожелать доброго утра и чуть позже лечь, чтобы также быть на связи. Большие временные границы, но мы стараемся так подстроить время, чтобы больше общаться друг с другом,

– добавила жена путешественника.

Также девушка вспомнила о своей последней поездке в столицу Франции, которая, по ее словам, была романтичной. "Для меня романтика, возможно, даже и в джунглях. Романтика это там, где мой муж", – подчеркнула она.

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