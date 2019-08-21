Умерла звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова

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Александра Назарова умерла – от чего умерла звезда Моя прекрасная няня
Причина смерти Александры Назаровой / Фото из открытых источников

Стала известна причина смерти российской артистки Александры Назаровой. Она умерла 20 августа в возрасте 79 лет.

Причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность – у Александры была проблема с легкими. Об этом сообщает Комсомольская правда.

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Оказалось, что у актрисы было заболевание легких и ее положили в больницу в июля этого года. Там ей сделали трахеотомию, однако это не помогло.

У Александры начали отказывать другие органы, а 17-го августа Назарову перевели в другую больницу. По словам заместителя художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галины Боголюбовой, артистка находилась в коме.

Александра Назарова дебютировала в фильме "А если это любовь?" в 1961-м году, в котором сыграли Андрей Миронов и Евгений Жариков. Зато звезда сыграла в более 100 фильмах и сериалах, среди которых "Ночной дозор" и "Бригада". Однако наибольшую популярность ей принесла роль Бабы Нади – бабушки главной героини Виктории в сериале "Моя прекрасная няня".

В 2001-м году она получила звание народной артистки России.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Новости России Потери
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