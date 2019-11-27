Александра Ободянская – лицо электронного документа: что о ней известно

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Модель Александра Ободянская – лицо электронного документа / Фото из Instagram

Украинская модель Александра Ободянская стала лицом "Государства в смартфоне". Министерство цифровой трансформации выбрали девушку среди 10 кандидаток. Вскоре ее лицо появится на демоверсии электронного удостоверения водителя.

Александра Ободянская родилась в Виннице, ей 23 года. В 2018 году она переехала на учебу в Польшу выиграв грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University. Украинка тесно сотрудничает с польским модельным агентством Management AS.

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О ее личной жизни известно немного. Сейчас работает и проживает в Польше, заканчивает обучение на магистратуре международной экономики. Владеет тремя иностранными языками.

Что публикует в Instagram Александра Ободянская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hibou_official @lukaszdziewic @pat_waterfire_mua @asiapiwkap

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hello

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sweater weather

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за этот невероятный день️

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Grüße aus Berlin

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@dominikajeziorska , only good @orsay vibes

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Министерство цифровой трансформации
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