Александра Ободянская – лицо электронного документа: что о ней известно

Украинская модель Александра Ободянская стала лицом "Государства в смартфоне". Министерство цифровой трансформации выбрали девушку среди 10 кандидаток. Вскоре ее лицо появится на демоверсии электронного удостоверения водителя.

Александра Ободянская родилась в Виннице, ей 23 года. В 2018 году она переехала на учебу в Польшу выиграв грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University. Украинка тесно сотрудничает с польским модельным агентством Management AS.

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О ее личной жизни известно немного. Сейчас работает и проживает в Польше, заканчивает обучение на магистратуре международной экономики. Владеет тремя иностранными языками.

Что публикует в Instagram Александра Ободянская