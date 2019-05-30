ALEKSEEV рассказал, задумывается ли о свадьбе с любимой

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ALEKSEEV
ALEKSEEV / Instagram / @alekseev_officiel

Украинский певец ALEKSEEV принял участие в очередном выпуске программы "Слава +" на YouTube-канале "Люкс ФМ", где признался, считает ли нужным проводить свадебные церемонии с любимым человеком.

Во время интервью ведущий Слава Демин спросил у 26-летнего артиста о подтверждении информации о его романа с Ульяной Синецкой – участницей группы "ВИА Гра". Но исполнитель решил воздержаться от комментариев: "Мне кажется, что сейчас не тот момент, когда нужно говорить об отношениях".

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В это же время ведущий навел ALEKSEEV-а на размышления, считает ли он себя романтиком и считает ли, что отношения должны перерасти в свадьбу.

Мне нужны эмоции, мне нужно вдохновение, которое окрылит меня, которое даст мне стимул. Конечно, для меня такие романтические эмоции – это пища, которая помогает мне потом в своем творчестве,
– по–философский подчеркнул певец.

Что касается свадьбы, то ALEKSEEV убежден, что праздник не должен быть пышным, а проведен в узком кругу семьи и друзей. Но как факт, свадьба все же должна состояться, по его мнению.

"Я сторонник того, что это должно произойти в узком кругу людей", – лаконично отметил артист.

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Смотрите выпуск с ALEKSEEV в программе "Слава +»:

 

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Теги: LifeStyle Музыка Звездные романы
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