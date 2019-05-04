Alekseev впервые прокомментировал слухи о романе с солисткой "ВИА Гра"

В начале апреля СМИ взорвались новостью: скандальный певец Alekseev, который продолжает гастролировать в России и получает там премии, закрутил роман с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. На днях артист решил впервые прокомментировать эти слухи.

Как он признался во время эфира на телеканале "Украина", с российской певицей знаком почти 2 года. А вот на вопрос, на самом ли деле между ним и Ульяной Синецкой роман, Alekseev загадочно ответил.

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Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю. Чуть меньше 2 лет мы знакомы,

– рассказал Alekseev.

Кроме этого, журналисты не обошли еще одного острого вопроса, который распространяется в сети. Поклонники Alekseev подозревают, что артист вообще относится к ЛГБТ-сообществу, потому и скрывает детали своей личной жизни.

"У меня есть несколько знакомых друзей-геев, к которым я нормально отношусь, они прекрасные люди, творческие, это их выбор, и я не в праве их осуждать. И я абсолютно это решение принимаю. Но что касается меня, конечно, когда я об этом слышу, мне немного смешно, потому что все, кто меня знает близко, и с кем я общаюсь, понимают, какой я человек и понимают, что это совершенно невозможно. Но опять же, я хочу определить для всех телезрителей и для вас, что гомофобом я не являюсь и к таким вещам я отношусь как современный человек", – добавил Alekseev.

К слову, в начале апреля 2019 года Alekseev отправился в путешествие в романтическую Венецию. Артист отдыхал с девушкой, очень похожей на Ульяну Синецкую – солистку группы "ВИА Гра". То, что певец в отпуске и находится в Италии, подтвердили представители Alekseev. Однако комментировать, действительно ли Ульяна Синецкая составила компанию скандальному украинцу, они отказались.

Кто такой Alekseev?Свою сольную карьеру Alekseev начал в шоу "Голос страны". После эффектного появления на проекте он стремительно ворвался в шоу-бизнес. Впоследствии артист отличился немалыми скандалами: Alekseev получил российские премии МУЗ-ТВ и Ru.TV, а в 2018 году выступил на Евровидении от Беларуси.

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