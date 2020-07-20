Популярная украинская хореограф, победительница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко обнародовала редкое фото своего любимого. Таким образом она поздравила его с особым днем.

Публикацию на личной странице в инстаграме танцовщица сделала по случаю дня рождения своего избранника. Она поздравила его с праздником и рассказала о своих чувствах.

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Фото мужа Алены Шоптенко

Елена показала редкую фотографию своего мужа Алексея Иванова. На атмосферном черно-белом снимке Алексей задумчиво смотрит в сторону. Его любимая написала в заметке теплые слова и призналась, что очень счастлива с ним и радуется совместной жизни.

Миру бесконечно повезло с тобой! А я счастлива, что ты со мной. С днем ​​рождения, любимый!

– написала Елена.

Что известно о личной жизни Алены Шоптенко?

Алена Шоптенко впервые вышла замуж в 2013 году. Тогда ее избранником стал танцовщик Дмитрий Дикусар. В апреле 2016 года Елена официально заявила, что развелась с мужем. 15 октября 2016 года она снова пошла под венец. Хореограф полюбила предпринимателя Алексея Иванова. 9 июня 2018 года у пары родился сын.