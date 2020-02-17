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Алена Мозговая отреагировала на скандал с David Axelrod: Пиар на грязи не в наших правилах

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Елена Мозговая и David Axelrod / Instagram / @david__axelrod

В день второго полуфинала Нацотбора Евровидения-2020 на David Axelrod посыпались громкие обвинения от бывшего менеджера, которая назвала певца мошенником и аферистом. За мужчину в сети вступилась известная жена Елена Мозговая, которая заверила, что никакие скандалы не помешают артисту подготовиться к финальному отбору.

В этом году Национальный отбор на Евровидение-2020 не обошелся без скандалов, которые в этот раз бушуют не на сцене песенного конкурса, а в сети и прессе. За несколько часов до выступления David Axelrod его бывшая менеджер опубликовала резонансное заявление, пролив свет на смену имиджа и сценического имени исполнителя.

Горячая тема: Лжец и аферист, – бывшая менеджер David Axelrod открыла скандальные детали сотрудничества

Из-за большого резонанса в отечественных СМИ жена и продюсер певца была вынуждена отреагировать на слухи, которые могут повлиять на отношение публики к David Axelrod. Ранее Елена Мозговая лаконично прокомментировала ситуацию, заявив, что уже обратилась за помощью к юристам. Тогда она отметила, что судебные иски они выиграли, назвав обвинения необоснованными.

После раздумий и консультации с экспертами продюсер все же высказала свое отношение к конфликту на официальной странице в фейсбуке.

Те, кто думает, что сможет выбить нас из колеи или отвлечь от подготовки к финалу своими скандалами, заказухами, желтыми статьями, своими помоями и грязным бельем, очень, к*рва, ошиблись относительно стойкости наших характеров и твердости наших убеждений,
– написала Елена Мозговая.


Елена Мозговая и David Axelrod / Facebook / @DavidAxelrod.Official

Она отметила, что долго размышляла над тем, нужно ли показывать решение суда по делам 2012 года, которые, как уверяет Елена Мозговая, пара выиграла. Однако, по ее мнению, не стоит лишний раз доказывать честное имя артиста David Axelrod и отсутствие плагиата в его творчестве: "Нам не в чем оправдываться или что-то доказывать... Делать себе пиар на грязи не в наших правилах и это просто не о нас. О нас – это о творчестве, о музыке, о профессионализме!"

Важно: Нацотбор Евровидения-2020: David Axelrod обвинили в плагиате песни

Зато Елена Мозговая отметила, что совместно они начали активную подготовку к финалу, ведь решили прислушаться к мнению членов жюри и поклонников и несколько изменить номер: "Шавки лают, караван идет! Уверенно и только вперед!"

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Скандал Евровидение 2020
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