Алена Мозговая прокомментировала скандал с MARUV: Она не последняя колаборантка в этой стране

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Алена Мозговая
Алена Мозговая / Instagram / @mozgovaolena

Скандал, который разгорелся вокруг победительницы Нацотбора Евровидение-2019 MARUV, набирает обороты. Пройти мимо отказа исполнительницы представлять Украину в Израиле не смогла и дочь знаменитого украинского композитора Николая Мозгового Алена.

Скандал вокруг победительницы Нацотбора Евровидение-2019 успели прокомментировать Потап, Сергей Притула, директор MELOVIN и многие другие звезды. Кто-то считает, что она не имеет права участвовать в Евровидении-2019, кто-то утверждает, что думать об этом надо было до Нацотбора. Своим видением этой ситуации продюсер Алена Мозговая поделилась для издания "Факты".

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Она отметила, что выбор сделали украинские зрители, поэтому не стоит предъявлять к MARUV никаких претензий.

Певица может нравиться или нет, но она такая, какая есть. Ее взяли в отбор, она выступила, сказала все, что думает, или, может, не все, показала свой номер. Людям понравилось – они проголосовали, жюри понравилось – они проголосовали. Какие к ней могут быть претензии? Лично у меня только в контексте ее совести. Но я не проповедник, а она не моя прихожанка. MARUV взрослая девочка и знает, что делает. Она первая и, к сожалению, не она последняя колаборантка в этой стране. Так, многие не понимают, что в стране идет война,
– прокомментировала Алена Мозговая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 MARUV Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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