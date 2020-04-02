Алена Шоптенко рассказала о своем расписании дня на карантине

Популярная украинская хореограф Алена Шоптенко воспитывает сына Алексея, которому скоро исполнится 2 годика. Звездная мама рассказала, какой распорядок дня организовала для них с сыном на карантине и поделилась секретом, как провести время в изоляции, чтобы не впасть в депрессию.

Многие знаменитости советуют поклонникам фильмы и сериалы, которые можно посмотреть дома пока есть время или, что почитать. Однако, у Алены Шоптенко день расписан по часам и почти все время она уделяет сыну. На личной странице в инстаграме женщина поделилась секретом, который позволяет отвлечься от депрессивных мыслей и полезно провести время с родными людьми.

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Елена говорит, что пережить карантин ей помогает спортивная дисциплина. Она с детства привыкла к тому, что необходимо все в жизни приводить в порядок и список. Именно это помогает ей составить список дел, которые должна выполнить за день, и сделать их с максимальной эффективностью.

Относительно расписания дня, то звездная мама подстроила его под график сна сына. И сделала это так, что постоянно занята и нет времени депрессировать.

"Мы просыпаемся в 7 утра, обязательно застилаем постель и делаем зарядку. Чистим зубы и умываемся, потом детский завтрак. Далее у меня душ, а у Алексея горшок с книгами. Прогулка час-полтора. Держимся подальше от людей. Обед. Дневной сон. 2 часа моей свободы. после пробуждения – игры, развивалки и полдник. Вечерняя прогулка. Опять держимся подальше. Ритуал купания, а после – ужин. Далее мы обязательно убираем игрушки, вечернее чтение, детский сон. Снова полтора часа моей свободы и спать не позднее 23:00. Сын плохо спит, поэтому если я не усну до 23:00, то могу не поспать совсем", – рассказала Алена.

По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировали 935 957 случаев заражения коронавирусом, из которых 47 245 летальных. 194 286 человек выздоровели. В Украине по состоянию на утро 2 апреля подтвердили 804 случая COVID-19, из которых 20 оказались смертельными. 13 людям удалось выздороветь.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала