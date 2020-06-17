Бразильская супермодель Алессандра Амбросио на карантине не утратила идеальных форм, что смело продемонстрировала в новой фотосессии для летнего выпуска Elle.

39-летняя модель стала звездой пляжного фотосета в Лос-Анджелесе, где показала идеальные формы своего тела. Бывший "ангел" Victoria's Secret привыкла проводить почти все свое время на побережьях, поэтому новая съемка на берегу океана стала для нее настоящей "отдушиной" после нескольких месяцев изоляции. Результаты роскошной фотосессии Амбросио опубликовала на своей инстаграм-странице.

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На обложках изданий Elle модель предстала в ярком топе салатового цвета, черных прозрачных трусиках на завязках и в черных очках. Свои волосы Алессандра собрала в небрежный пучок, а перед камерой появилась без макияжа.



Алессандра Амбросио для Elle Greece / Фото Mario Sierra, Elle Greece

Алессандра Амбросио для Elle Japan / Фото Mario Sierra, Elle Japan

На других фотографиях звезда подиумов надела разнообразные купальники, которые прекрасно подчеркивали ее рельефный живот и стройные ноги. Автором солнечных фото стал Mario Sierra.

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Алессандра Амбросио для Elle / Фото Mario Sierra, Elle: