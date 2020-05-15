С внучки Муссолини сняли санкции: что известно о модели Алессандре, которую знают из-за дедушки

Сегодня, 15 мая, президент Владимир Зеленский своим указом снял персональные санкции с семи лиц, среди которых оказалась внучка Бенито Муссолини Алессандра. 24 канал подготовил для вас интересные факты из жизни близкой родственницы фашистского диктатора.

Алессандра Муссолини является знаменитой итальянской актрисой и моделью. Кроме этого, она ведет консервативную политическую деятельность и является известной своими эксцентричными заявлениями. Что еще известно о внучке Муссолини – читайте в материале 24 канала.

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Биография Алессандры Муссолини

Алессандра Муссолини является дочерью третьего сына фашистского диктатора Бенито Муссолини. Прежде всего, она известна благодаря фамилии своего дедушки. Она родилась в 1962 году в итальянском городе Рим. Там она училась в Американской зарубежной школе. После этого получала образование в университете Римини, где получила звание магистра киноменеджмента. Она получила роль в ленте "Необычный день", которую номинировали на Оскар в 1977 году, как лучший иностранный фильм.

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Алессандре удалось реализовать себя и в модельной сфере. Она сотрудничала с журналом Playboy и становилась лицом итальянских и немецких выпусков. Однако на этом не остановилась и продолжила развиваться в творческой сфере.



Модель Алессандра Муссолини / Фото из открытых источников

В 1982 году мир увидел ее альбом романтических песен Amore. Он был выпущен только в Японии и сейчас является коллекционной редкостью.

Уже через семь лет после этого события Муссолини вышла замуж. Ее избранником стал офицер таможенной полиции Мауро Флориани. У супругов есть трое детей: Катерина, Кларисса и Романо. Звезда неоднократно подчеркивала, что гордится своим знаменитым дедушкой и около года боролась, чтобы ее дети могли носить фамилию Муссолини.

Впоследствии карьера в шоу-бизнесе стала менее интересной, и она приняла решение податься в политику. В 1992 году ей удалось победить на парламентских выборах от партии "Национальный альянс". Через 9 лет объявила о создании собственной партии "Социальная инициатива", однако ей не удалось удержаться на плаву.



Алессандра Муссолини / Facebook / @Alessandra Mussolini

2007 год стал настоящим потрясением в политической деятельности Муссолини. Тогда она заявила, что все румыны являются преступниками. Это привело к распаду в Европарламенте националистической коалиции "Идентичность, традиция, суверенитет", где Алессандра была одним из членов.

Алессандра Муссолини была наблюдателем на псевдовыборах в так называемых "ЛНР/ДНР". После этого ее активы были заблокированы и временно ограничены. Ей запретили въезд в Украину и выдачу визы. Все это делалось для того, чтобы предотвратить вывод капиталов из Украины.



Внучка Бенито Муссолини / Facebook / @Alessandra Mussolini