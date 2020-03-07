Алессандра Амбросио похвасталась пышной грудью в откровенном купальнике: жаркие фото

Известная бразильская модель Алессандра Амбросио, которая недавно веселилась на карнавале, теперь отдыхает на солнечных пляжах у океана. Красавица опубликовала серию фото в купальнике, где похвасталась соблазнительной грудью.

Алессандра Амбросио имеет стройную и привлекательную фигуру, которую неоднократно демонстрировала в фотосессиях для рекламных кампейн брендов нижнего белья, купальников. Девушка обожает отдыхать на пляжах и нежиться на солнце, поэтому на ее инстаграм-странице часто можно увидеть фото с отдыха. На днях она поделилась яркими фотографиями в бикини.

Читайте также: Эмили Ратаковски в съемке для бренда белья: горячие фото

Модель отправилась в отпуск в теплую страну. 38-летняя знаменитость выбрала купальник от собственного бренда GAL Floripa. Алессандра решила сделать акцент на груди, потому распространила в сети несколько кадров, где хорошо показала свои формы.

На лице у Амбросио легкий макияж, а волосы, после купания, звезда распустила. Она выглядит счастливой и довольной. Поклонники выражают свое восхищение в комментариях к публикации. Нельзя обойти вниманием также взгляд модели, который завораживает.



Алессандра Амбросио показала пышную грудь в купальнике / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио демонстрирует свои формы / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио позирует на берегу океана / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио показала пышную грудь на берегу океана / Instagram / @alessandraambrosio