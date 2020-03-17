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Алессандра Амбросио похвасталась соблазнительными формами в откровенном купальнике: жаркие фото

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Знаменитая бразильская модель Алессандра Амбросио в очередной раз похвасталась стройной и привлекательной фигурой в откровенном бикини. Звезда опубликовала серию горячих фото, где позирует на побережье.

Алессандра Амбросио уже неоднократно демонстрировала свои соблазнительные формы. Модель любит делиться снимками с эротических фотосессий, рекламных кампаний мировых брендов. Особое место в ее фотоблоге занимают фотографии в купальниках. На днях красавица опубликовала несколько соблазнительных кадров, которыми подогрела интерес к своей личности. 

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38-летняя Алессандра в очередной раз показала свою отличную физическую форму. Модель опубликовала страстные фотографии, на которых позирует в купальниках собственного бренда GAL Floripa. Ей нравится делать акцент на груди, поэтому бикини довольно откровенные и хорошо их подчеркивают.

Амбросио можем видеть в белом или нежно-голубом купальниках. На лице у знаменитости макияж в нюдових оттенках, а уши украшают минималистичные серьги. Ее волосы мокрые после купания, что придает образу сексуальность.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle
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