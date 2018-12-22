Алессандра Амбросио примерила стильную куртку на голое тело: соблазнительные фото

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Алессандра Амбросио для JORDACHE
Алессандра Амбросио для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio

Экс-звезда бельевого бренда Victoria's Secret не стесняется демонстрировать свои стройные формы тела на пикантных фотографиях. Модные бренды часто приглашают Алессандру для своих рекламных кампаний, а та в свою очередь делится с поклонниками результатами фотосъемок.

Одной из последних фотосессий стала съемка для молодежного бренда одежды JORDACHE. На новых фотографиях, которые Алессандра оставила в своем Instagram, она позирует лишь в одной джинсовой куртке, которая пикантно прикрывает ее тело.

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"Уютно в моей джинсовой куртке", – говорится в заметке к фотографиям, в которой модель подчеркивает, что совместно с брендом выпустила собственную премиум-коллекцию. Ее look дополнял нежный макияж и естественная прическа, а белый плед, на котором сидела звезда, действительно добавлял уюта фотографии.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросио для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio

Поклонники модели могут только предполагать, были ли какие-то элементы одежды под джинсовым нарядом, однако таким образом они остались вполне довольны. "Такая волшебная и завораживающая", "Горячая", "Прекрасно выглядите с джинсом", "Прекраснейшая из всех" и много других восторженных комментариев оставили верные поклонники бразильской модели.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросио для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio

Теги: Стиль и мода Victoria's Secret Эротика Мода LifeStyle
Источник: 24 канал
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