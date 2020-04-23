Алессандра Амбросио снялась для испанского глянца: соблазнительные фото в пляжных образах
Сейчас бразильской супермодели пришлось отказаться от съемок для обложек и мировых брендов. Однако Алессандра Амбросио продолжает радовать любителей результатами фотосессий, которые состоялись до вспышки коронавируса. Так, звезда появилась на майской обложке испанского глянца Elle.
В условиях пандемии моделям и манекенщицам приходится колдовать над своими образами домашних съемок самостоятельно. Однако множество фэшн-фотосессий снимают задолго до их выхода в свет. Именно поэтому 39-летняя Алессандра Амбросио украсила обложку майского выпуска испанского Elle.
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Локацией для фотографий стал безлюдный пляж на побережье Средиземного моря. Хотя для съемки потребовалось минимум одежды, однако дизайнерами одежды выступили ведущие дома моды и популярные бюджетные марки – Dior, Fendi, Zara, El Corte Ingles, Lebor Gabala.
На обложке Алессандра Амбросио позировала в полосатом свитере цвета радуги с объемным пучком на голове. На личной странице в инстаграме звезда прокомментировала выбор стилистов, отметив, что look символизирует уверенность в светлом счастливом будущем.
В других образах модели преобладают теплые оттенки. На песчаном пляже она примерила сплошные купальники с глубоким декольте белого, кремового и цвета хаки, которые акцентировали на пышном бюсте и хрупкой фигуре Алессандры Амбросио. Среди аутфита были и стильные жакеты, шырокие штаны, шляпки и топы. Знаменитость не прятала тонкую талию и стройные ноги за объемным одеждой. Она в очередной раз показала не только свое роскошное тело, но и неувядающую красоту.
Алессандра Амбросио снялась для испанского Elle / Фото: Elle
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