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Алессандра Амбросио веселилась на карнавале в пикантных образах: горячие фото

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Алессандра Амбросио на карнавале в Бразилии / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильская модель Алессандра Амбросио обожает веселиться. Конечно, она не могла пропустить карнавал в родной стране. На вечеринке звезда хорошо провела время, что и увидели фанаты.

Алессандра Амбросио хорошо отдохнула и потанцевала на карнавале в Бразилии. Модель поделилась с подписчиков в Инстаграме серией жарких фотографий.

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Для этого мероприятия знаменитость выбрала горячий и откровенный образ. Она надела очень откровенное платье, если этот наряд можно назвать платьем. Грудь Амбросио была прикрыта коротким металлическим топом, а низ составляли высокие трусы со стразами. На некоторых фотографиях еще можно увидеть черный топ. Такой наряд ярко сочетался с карнавальным настроением.

Дополнила образ прозрачными босоножками на высоких каблуках. Среди аксессуаров звезда выбрала серебристые серьги-кольца. Волосы были уложены в легкие локоны, а на лице Алессандры можем видеть легкий макияж с акцентом на глазах.

Алессандра Амбросіо
Амбросио в откровенном наряде на бразильском карнавале / Instagram / @alessandraambrosio

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросио веселится на карнавале / Instagram / @alessandraambrosio

Модель примерила еще один образ, который поражает. Она надела металлическое нижнее белье, а также металлические штанины, которые были прицеплены к трусам. На шее у Амбросио был легкий шарфик, а на ушах – массивные серьги. Волосы знаменитость ровно уложила и сделала макияж с черными стрелками на веках.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросио в металлическом наряде на карнавале / Instagram / @alessandraambrosio

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Бразилия
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