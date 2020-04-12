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Алессандра Амбросио засветила соблазнительные формы в купальнике: горячие кадры

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Алессандра Амбросио засветила соблазнительные формы в купальнике / Instagram / @alessandraambrosio

39-летняя бразильская модель поражает стройностью в новых съемках. Алессандра Амбросио показала соблазнительные фото, на которых позирует в ярких купальниках вблизи океана.

На личной инстаграм-странице Алессандра Амбросио опубликовала горячие фотографии, которые были сделаны до вспышки коронавируса для кампейна ее личного бренда GAL Floripa. Звезда может похвастаться не только оригинальными пляжными образами, но и непревзойденным загаром и стройным телом.

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Модель примерила купальники в нескольких цветах – насыщенном синем и песочном. Несмотря на дизайнерский подход, главным украшением фото стала сама Алессандра Амбросио. В свои 39 лет она не стесняется раздеваться на камеру, так как тщательно заботится о формах.

Во время съемки знаменитость засветила подтянутый живот, стройные ноги и соблазнительное декольте. Легкий бриз и песчаный пляж дополнили фотографии. Сама же Алессандра Амбросио не забыла о естественной укладке и легком макияже.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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