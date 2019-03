"Алиби" возвращается: сестры Завальские заявили о возрождении группы

Cестры Анна и Ангелина Завальские, чей дуэт "Алиби" был популярным с 2001 по 2012 годы, объявили о воссоединении коллектива. Дуэт сестер называется The Alibi Sisters, а первый после длительной паузы концерт группы пройдет 17 мая.

Первый концерт обновленной группы состоится в мае, на котором певицы исполнят старые хиты и представят новые песни. Об этом Анна Завальская написала на своей странице в Facebook

Читайте также: Большое возвращение: группа Lama представила ритмичный трек после творческой паузы

Dear friends! Now it's official и так, чтобы наверняка уже было... "Время учит нас прощать... – ты другая, я не та. Значит, можно все начать с чистого листа". Мы начинаем творить новую главу нашей музыкальной истории,

– сообщила одна из сестер.

Добавим, что сестры Завальские начали музыкальную карьеру с детства. Они сотрудничали с продюсером и композитором Дмитрием Климашенко и пели в группе "Капучино".

Впоследствии над продюсированием дочерей работал их отец Александр Завальский. Группа "Алиби" получила успех благодаря таким хитам, как "Да или нет", "С чистого листа".

Алиби – "Да или нет": смотрите видеоклип