"Алиби" возвращается: сестры Завальские заявили о возрождении группы

64 Читати новину українською
Сестры Завальские
Сестры Завальские / www.facebook.com/pg/alibisisters

Cестры Анна и Ангелина Завальские, чей дуэт "Алиби" был популярным с 2001 по 2012 годы, объявили о воссоединении коллектива. Дуэт сестер называется The Alibi Sisters, а первый после длительной паузы концерт группы пройдет 17 мая.

Первый концерт обновленной группы состоится в мае, на котором певицы исполнят старые хиты и представят новые песни. Об этом Анна Завальская написала на своей странице в Facebook

Читайте также: Большое возвращение: группа Lama представила ритмичный трек после творческой паузы

Dear friends! Now it's official и так, чтобы наверняка уже было... "Время учит нас прощать... – ты другая, я не та. Значит, можно все начать с чистого листа". Мы начинаем творить новую главу нашей музыкальной истории,
сообщила одна из сестер.

Добавим, что сестры Завальские начали музыкальную карьеру с детства. Они сотрудничали с продюсером и композитором Дмитрием Климашенко и пели в группе "Капучино".

Впоследствии над продюсированием дочерей работал их отец Александр Завальский. Группа "Алиби" получила успех благодаря таким хитам, как "Да или нет", "С чистого листа".

Алиби – "Да или нет": смотрите видеоклип


 

blog_ava
Прогноз погоды на 26 марта: в некоторых областях будет холодно и ожидается дождь со снегом
сегодня
788
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня 09:03 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 817
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
25 марта 19:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
18562
В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
25 марта 18:23 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
111
Война – это рана, которая не заживает, – Pianoбой о творчестве, Земфире и концертах в России
25 марта 14:00 Война – это рана, которая не заживает, – Pianoбой о творчестве, Земфире и концертах в России
Олег Бабій 479
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
25 марта 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 2967
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук