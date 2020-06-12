Бывшая участница десятого сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук позировала в нежной фотосессии. Девушка похвасталась стройной фигурой и продемонстрировала роскошный образ.

На личной страничке Алины в инстаграме появился ролик, на котором она предстала в сексуальном наряде. Девушка приняла участие в съемках для одного из журналов.

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Образ Алины Ляшук

Красотка предстала перед камерой в платье бежевого цвета с высоким разрезом на ноге. Данный наряд продемонстрировал ее стройные ноги и подчеркнул соблазнительную фигуру. Такой аутфит она дополнила красными туфлями-лодочками на каблуке с бантиком.

Длинные волосы Алина вложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж в нежных тонах с акцентом на глазах.

Судя по геолокации, фотосессия происходила в Тернополе. Алина позировала в одной из местных кофеен, которая создавала уютную атмосферу. Как всегда, девушка изображена с улыбкой на лице и излучает только положительные эмоции.