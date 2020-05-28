Алина из "Холостяка-10" призналась, что написала Максиму после того, как покинула проект: детали

Экс-участница десятого сезона реалити-шоу "Холостяк" Алина была отрытой и искренней на проекте, и теперь не держит никаких секретов и после завершения шоу. Девушка призналась, что после того, как покинула проект написала Максиму, потому что еще что-то чувствовала к нему.

Алина заявила в своем инстаграме, что для нее история завершилась еще в январе, ей было довольно сложно после проекта, поэтому в какой-то момент она решила написать главному герою шоу "Холостяк".

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"Мне было необычно и непонятно. Я даже тогда еще написала Максу свое привычное приветствие "салют хеллоу" (не знаю для чего и чего), но я не стесняюсь и не скрываю этого. Потому что, если человек действительно чувствовал хотя бы что-то (говорю о себе), то это не может пройти за один день, поэтому, наверное, я хотела попробовать", – заявила девушка.

По словам экс-участницы, тогда она знала Максима лишь такого, которого видела 2-3 раза в неделю. Максим, которого она помнила со встреч, и тот Максим, которого она увидела после эфиров – разные люди.

Когда вы мне писали: "он еще поймет кого потерял и отпустил", "он пожалеет". Спасибо вам за поддержку, но нет. Ничего он не поймет! Тогда он сделал правильный выбор, потому что мы разные! У нас другие понятия, взгляды, жизненные принципы и ценности,

– резюмировала девушка.

Алина отметила, что благодарна в первую очередь себе, что пошла на кастинг и прошла все этапы.

Это еще больше закалило ее сильный характер.

Что известно о выходе Алины из шоу "Холостяк"

24-летняя Алина покинула проект "Холостяк" за несколько шагов до финала. Шоу для девушки завершилось на девятой церемонии роз. Прощаясь с девушкой, Максим заявил, что у нее еще не очень большой опыт, поэтому для того, чтобы сделать свой выбор окончательно, ей придется сделать еще много ошибок, чтобы четко понимать, кого она хочет видеть рядом с собой.

В машине девушка высказалась об оставшихся участницах и заявила, что ее соперницы не честны.

"Кто там честный? Я с ними жила и слышала, о чем они говорят. Даша хочет гулять, Дана тоже снова решила немного обновить себе Instagram, чтобы пошла активность. Кристина еще не разобралась со своими предыдущими отношениями. Девушка немного завралась. Идя на проект, у нее были отношения. Макс говорил мне об ошибках – пусть он сам их и сделает", – сказала девушка.