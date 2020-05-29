Народная любимица из десятого сезона шоу "Холостяк" Алина откровенно рассказала, как сложилась ее жизнь после участия в проектах. А также она призналась, остались ли чувства к Максиму Михайлюку.

Алина пришла на пост-шоу "Холостяка-10", где рассказала о своей жизни после того, как завершилась их с Максимом романтическая история. Девушка активно ведет личную страницу в инстаграме. А также после проекта Алина осуществила одно желание.

Читайте также: Алина из "Холостяка-10" призналась, что написала Максиму после того, как покинула проект: детали

Жизнь Алины Ляшук после участия в шоу "Холостяк-10"

Алина отметила, что в связи с ситуацией в стране, несколько месяцев она находится дома на карантине. Однако после завершения съемок проекта она успела реализовать мечту, которая возникла совсем недавно.

Сразу после моего участия в проекте я прошла отбор на работу стюардессой. Макса могу назвать своим идейным вдохновителем,

– призналась Алина.

Услышав это, Максим отметил, что чаще всего пилоты строят отношения и семьи именно со стюардессами. Это происходит, потому что рабочие графики очень похожи и они могут больше времени проводить вместе. Также "Холостяк" подчеркнул, что пройти кастинг на стюардессу достаточно сложно, ведь такие девушки должны отвечать строгим психологическим критериям.

Есть ли у Алины романтические отношения?

О романтических отношениях Алина рассказала, что ее часто приглашают на свидание, но она отказывается. Девушка считает, что не нужно морочить голову, когда понимаешь, что у тебя с этим человеком нет общего будущего. Во время эфира было видно, что экс-участница "Холостяка" до сих пор испытывает симпатию к пилоту Максиму.