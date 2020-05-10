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Алина из "Холостяка-10" трогательно поздравила маму с праздником: Вы мое счастье

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Участница "Холостяк 10" Алина
Участница "Холостяк 10" Алина / Instagram / @lionilal

Экс-участница десятого сезона шоу "Холостяк" трогательно поздравила свою маму с праздником. Она опубликовала нежное сообщение и поделилась архивными фотографиями.

День матери – праздник, когда мы еще раз можем выразить свою любовь к самым родным. Мамочка играет большую роль в жизни каждого. Для Алины, которая в этом году участвовала в шоу "Холостяк", мама является лучшей подругой. Она поздравила ее на личной странице в инстаграме.

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На первом кадре Алина изображена вместе с мамой Ириной Владимировной. Они позируют на катере в костюмах для погружения под воду. Очевидно, фото было сделано на отдыхе. Волосы собрала в гульку, а на лице не делали макияж. Особого шарма этой фотографии добавляют улыбки Алины и ее мамы.

Холостяк
Алина из "Холостяка-10" и ее мама / Instagram / @lionilal

На следующем снимке видим Ирину Владимировну одну. Она позирует, сидя за столиком кафе. Фотография сделана вечером, вероятно, в отпуске. Мама участницы "Холостяка" неизменно улыбается.

Холостяк
Мама экс-участницы "Холостяка-10" Алины Ирина Владимировна / Instagram / @lionilal

В заметке под фото Алина отметила, что мама – ее счастье и верная подруга, которая всегда поймет и поддержит.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle День матери Холостяк 10 сезон смотреть онлайн
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