Алина из "Холостяка-10" трогательно поздравила маму с праздником: Вы мое счастье

Экс-участница десятого сезона шоу "Холостяк" трогательно поздравила свою маму с праздником. Она опубликовала нежное сообщение и поделилась архивными фотографиями.

День матери – праздник, когда мы еще раз можем выразить свою любовь к самым родным. Мамочка играет большую роль в жизни каждого. Для Алины, которая в этом году участвовала в шоу "Холостяк", мама является лучшей подругой. Она поздравила ее на личной странице в инстаграме.

Читайте также: День матери: 7 забавных фильмов для мам и о мамах

На первом кадре Алина изображена вместе с мамой Ириной Владимировной. Они позируют на катере в костюмах для погружения под воду. Очевидно, фото было сделано на отдыхе. Волосы собрала в гульку, а на лице не делали макияж. Особого шарма этой фотографии добавляют улыбки Алины и ее мамы.



Алина из "Холостяка-10" и ее мама / Instagram / @lionilal

На следующем снимке видим Ирину Владимировну одну. Она позирует, сидя за столиком кафе. Фотография сделана вечером, вероятно, в отпуске. Мама участницы "Холостяка" неизменно улыбается.



Мама экс-участницы "Холостяка-10" Алины Ирина Владимировна / Instagram / @lionilal

В заметке под фото Алина отметила, что мама – ее счастье и верная подруга, которая всегда поймет и поддержит.