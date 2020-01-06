Алина Байкова топлес засветила ягодицы: пикантные фото

Украинская модель Алина Байкова поделилась с поклонниками горячими снимками своего зимнего отдыха на острове Сен-Бартельми, который расположен в Карибском море.

Байкова опубликовала на своей странице в инстаграме серию обнаженных соблазнительных фотографий.

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На снимках супермодель позирует топлес, повернувшись к камере спиной. На эротических фотографиях звезда засветила ягодицы. А в сторисе красавица разместила еще более горячие кадры, прикрыв обнаженную грудь руками.

Добавим, что Алина Байкова часто снимается в провокационных фотосессиях и не стесняется откровенно демонстрировать тело.

Поклонники были потрясены новыми фото и написали много комплиментов в комментариях.

"Ты очень опасна", "Невероятная и сексуальная", "Ты очень горячая", "Фигура мечты", "Ты выглядишь великолепно", – пишут пользователи в сети.



Алина Байкова / Instagram / @alina_baikova



Алина Байкова / Instagram / @alina_baikova



Алина Байкова / Instagram-Stories / @alina_baikova

Алина Байкова / Instagram-Stories / @alina_baikova

Что известно про Алину Байкову?

Девушка родилась и жила в Кропивницком, пока однажды ее не заметила владелица местного модельного агентства. Тогда Алина работала в кафе официанткой. Потом девушка начала карьеру модели и сначала уехала в Китай. Звезда подиумов шагала шествовала на лучших показах мира и даже имела близкие отношения с Леонардо Ди Каприо, хотя утверждала, что у нее с ним только дружба.