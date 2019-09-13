Алина Гросу назвала сумму, которую потратила на празднование свадьбы в Италии
Известная украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, вышла замуж еще в начале июня. Однако о сумме, в которую обошлось ей пышное празднование в Италии, заговорила только на днях. Поэтому, сколько тысяч евро пришлось потратить на гуляние по случаю бракосочетания – читайте далее.
24-летняя Алина Гросу стала гостьей нового выпуска "Слава +", который традиционно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время разговора ведущий Слава Демин не мог не заговорить о пышной свадьбе звезды, которая состоялась в июне 2019 года.
Читайте также: Алина Гросу вышла замуж: певица, которая живет в России, показала первые фото
Наконец новоиспеченная жена призналась, какую сумму потратила ее семья на шумное празднование в Италии. Стоит добавить, что раньше на вопрос о свадебных расходах отец Алины Гросу ответил, что это дорогое удовольствие, но для дочки им не жалко абсолютно никаких средств.
По словам певицы, гуляния в солнечной Италии обошлись в сумму меньше, чем 100 тысяч евро.
Замок стоит для приезжих людей около 20 тысяч евро, но мы потратили 8 тысяч, потому что у нас есть друзья в Италии. Что касается еды – 70 евро на человека, то есть 7 тысяч евро за все. Алкоголь нам разрешили свой, а это самое дорогое звено расходов ... в общем примерно было потрачено 10 тысяч на алкоголь,
– отметила Алина Гросу.
После этого певица добавила, что проживание ее гостей также обошлось дешевле, чем могло бы. Им удалось договориться с друзьями, которые являются владельцами отеля, поэтому одни сутки стоили около 120 евро со скидкой. В целом номера бронировали только на двое суток. А вот аренда самолета, которым гости прибыли на свадьбу, обошлась в 10 тысяч евро.
Не всегда нужно иметь очень много денег, чтобы сыграть свадьбу. Но да, это очень дорогая свадьба, как для обычного человека – меня,
– призналась 24-летняя Алина Гросу.
Стоит добавить, что за день празднования артистка сменила 4 платья, над которыми работали в салоне ее тети, который расположен в Черновцах. Каждое из них было уникальным и созданным специально для звездной невесты.
Смотреть полный выпуск "Слава +" с Алиной Гросу: видео
Выбор редакции
-
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию: подробностисегодня , 13:40
-
Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы12 сентября , 23:26
-
Хайден Панеттьери шокировала поклонников новым бойфрендом, – СМИ12 сентября , 19:44