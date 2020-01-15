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Алина Гросу ошеломила поклонников новой прической: яркие фото

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Алина Гросу / Instagram / @alina_grosu

Украинская исполнительница Алина Гросу, которая уже много лет живет и работает в России, продемонстрировала новый имидж. Результатом девушка поделилась на своей инстаграм-странице. Для поклонников артистки такой образ стал очень неожиданным.

Звезда позировала в помещении стиля лофт. Для этой фотосессии выбрала блестящее серебристое платье и сделала акцент на вырезе в зоне декольте. Нежный макияж придает особый шарм ее образу, однако все внимание приковано к новой прическе певицы. Алину Гросу на этих снимках можно увидеть с ровной челкой, а остальные волосы локонами красиво спадают на плечи. Поклонники были потрясены таким изменением певицы, однако это всего лишь парик, который требовался для фотосессии.

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Сама певица не прокомментировала свой образ, а в публикации под фото написала: "Праздники завершаются... начинается плодотворная работа. Из ближайшего, у нас премьера, которая, думаю, зайдет каждому. И арестует ваши сердца".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Ранее Алина Гросу опубликовала фото, на которых ее можно увидеть с привычной прической, нежным макияжем, в кружевном платье и белых сапогах. Поэтому эксперимент с челкой Алина сделала только для одной фотосессии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Красота
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